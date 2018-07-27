Рязанцам предложили приобрести оборудование для работы с конфиденциальной информацией

Компания AdvantiX более десяти лет обеспечивает потребителей компьютерной техникой. За время своей работы специалисты фирмы поставили более 25 тысяч компьютеров клиентам из самых разных сфер деятельности: оборонно-промышленного комплекса, малого и среднего бизнеса и прочего.
Для компаний, которые выдвигают повышенные требования к конфиденциальности информации, AdvantiX предлагает отдельную услугу — компьютеры, прошедшие специальную проверку и исследования. Это оптимальный вариант для предприятий и фирм, в которых критическое значение имеет именно безопасность данных.
«Ассортимент продукции компании включает все необходимое для обеспечения компьютерными системами нужной мощности организаций разного масштаба», — рассказали в компании
В частности, на сайте фирмы можно приобрести
Кроме того, компания предлагает качественное послепродажное консультирование и гарантию от двух лет. В компании AdvantiX можно заказать как стандартные решения, так и индивидуальные разработки под конкретную конфигурацию.