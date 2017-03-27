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10:05, 27 марта 2017 911

Рязанцам посоветовали приобрести торговое оборудование на портале VitrinaBu

Рязанцам посоветовали приобрести торговое оборудование на портале VitrinaBu

Фирма VitrinaBu предоставляет широкий выбор торгового, холодильного и теплового оснащения для ресторанов, кафе магазинов и других видов предприятий общепита. Возможно купить как новое, так и бывшее в эксплуатации оборудование. Также компания сдает технику в аренду для организации рекламных и выставочных событий.

У них можно приобрести такое торговое оборудование:

  • холодильное — шкафы, лари, витрины для заморозки или сохранения продуктов;
  • технологическое — соковыжималки, миксеры, мясорубки и другое;
  • тепловое — блиннцы, тостеры, печи и так далее.

Этими товарами они не ограничивают свои продукты, они также продают столы, мойки, пристенные стеллажи, практичные весы, качественные прилавки и прочее оборудование для торговых точек.

Для демонстрации продукции в магазинах необходимо использовать функциональные устройства, в этом помогут прилавки и витрины. С их помощью можно обустроить любое пространство, поставить так, чтобы весь товар был хорошо доступен покупателю. Внешний вид у них имеет достаточно много выборок, которые не похожи друг на друга. Они могут быть угловыми, с застеклением или же без него, закрытые и открытые, в виде тумбы, прилавки-проходы, стационарные и кассовые. В определенных моделях присутствующие полки могут быть отрегулированы и поставлены на нужной высоте. Компания предлагает большой выбор этих торгово-рекламных товаров, можно заказать и выбрать модель, подобрав все нужные характеристики. При покупке следует руководствоваться тем, для чего вы будете покупать их, не забывая о том, где будут располагаться данные сооружения в помещении.

Сэкономить пространство супермаркета или торгового центра и продемонстрировать все продуктовые и непродуктовые товары помогут торговые стелажи. Они очень удобны для пользования из-за высокой скорости установки. Металлические полки, которые составляют них, ценятся благодаря таким своим характеристикам, как стабильность вне зависимости от перепадов температур и влажности, также они отличаются своей долговечностью. Большинство моделей имею функцию регулирования полок по высоте, что предоставляет возможность размещать на них крупногабаритные и мелкие товары. Именно за счет стеллажей с большим количеством полок можно качественно использовать пространство и при всем этом предъявить покупателю любой товар со всеми его преимуществами.

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