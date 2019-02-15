«Рязаньэнерго» извещает о продаже непрофильных объектов

Филиал «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» извещает о проведении открытого по составу участников аукциона по продаже имущества с закрытой формой подачи предложений по цене.
- Земельные участки, находящиеся по адресу: Рязань, пр. 6-й, 7-й Аллейный (Московский округ).
- Комплекс движимого и недвижимого имущества, находящийся по адресу: Рязанская область, Спасский район, деревня Сумбулово.
- Жилые строения в Геленджике с земельным участком, находящиеся по адресу: Краснодарский край, Геленджик, с/т «Предгорье».
Подробные условия участия, определения победителя и прочая информация по аукциону отражены в полном извещении о проведении аукциона, которое размещено на официальных сайтах ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в разделе «О компании», «Управление собственностью»; ПАО «Россети» в разделе «Закупки», «Извещения о продаже активов ПАО „Россети“ и ДЗО».
Аукцион состоится 29 марта 2019 года в 10:00. Для участия в аукционе требуется внести задаток.