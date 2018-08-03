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16:02, 3 августа 2018 76

РСХБ приступает к финансированию экспортных кредитов на льготных условиях

РСХБ приступает к финансированию экспортных кредитов на льготных условиях

АО «Россельхозбанк» подписало с АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) рамочное соглашение, направленное на расширение кредитной поддержки несырьевых экспортеров. Документ предусматривает предоставление Банку компенсационных выплат из федерального бюджета на субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам.

Статус уполномоченного банка позволяет РСХБ выдавать кредитные ресурсы клиентам-экспортерам, их покупателям и банкам-партнерам, финансирующим приобретение российской продукции, по сниженным ставкам. Размер предельного финансирования по одному экспортному проекту составляет 15 млрд рублей, при реализации проектов по организации экспортно-ориентированных производств — 30 млрд рублей. Данная деятельность осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. №620.

Участие Банка в программе будет способствовать реализации экспортного потенциала российских производителей, в том числе аграриев, а также содействовать повышению конкурентоспособности отечественной продукции на международных рынках.

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