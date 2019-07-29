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16:23, 29 июля 2019 23
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«Ростелеком» ввел центр обработки данных «Удомля» в промышленную эксплуатацию

«Ростелеком» ввел центр обработки данных «Удомля» в промышленную эксплуатацию

«Ростелеком-ЦОД» (дочерняя компания «Ростелекома») ввел в промышленную эксплуатацию центр обработки данных (ЦОД) «Удомля», расположенный вблизи Калининской АЭС в Тверской области.

Строительство дата-центра на площадке Калининской АЭС — совместный проект «Ростелекома» и АО «Концерн Росэнергоатом». В соответствии с договором «Росэнергоатом» построил и передал в аренду «Ростелекому» здания сроком на 30 лет. Оператор занимался проектированием и созданием инженерной инфраструктуры в соответствии с собственными требованиями к надежности и устойчивости ЦОД.

Проектная мощность ЦОД «Удомля» составляет 4 000 стойко-мест, в настоящее время к размещению оборудования заказчиков готовы модули суммарной емкостью 800 стойко-мест. В введенном в эксплуатацию дата-центре уже началось размещение клиентского оборудования.

«ЦОД „Удомля“ — самый масштабный проект в нашей стратегии создания национальной геораспределенной сети дата-центров. Партнерство с „Росэнергоатомом“ позволило создать уникальный объект с точки зрения защищенности, масштаба, тарифов на электроэнергию. Востребованность облачных сервисов растет стремительно: выручка „Ростелекома“ от услуг дата-центров увеличивается на 30% год к году. Крупнейший в России ЦОД позволит удовлетворять быстрорастущий спрос государственных и корпоративных заказчиков на привлекательных рыночных условиях. Мы предлагаем полноценный облачный сервис: поставщик собственными силами создает и эксплуатирует вычислительную инфраструктуру, предоставляя клиенту готовое решение с гарантированным уровнем качества», — отметил вице-президент по облачным сервисам «Ростелекома», генеральный директор «Ростелеком-ЦОД» Павел Каплунов.

ЦОД «Ростелекома» на площадке Калининской АЭС является самым крупным проектом в России и одним из крупнейших в Европе. Первая очередь — три здания для размещения оборудования и административно-офисное здание, подведенная мощность — 48 МВт. Площадь каждого здания составляет почти 11,5 тыс квадратных метров.

Общая проектная мощность первой очереди дата-центра в Удомле составляет 4 800, из них 4 000 стоек будут располагаться в ЦОД «Удомля» группы компаний «Ростелеком», а 800 стойко-мест — в ЦОД «Калининский» концерна «Росэнергоатом».

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