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16:03, 25 октября 2019 52

«Россети» в пять раз увеличили чистую прибыль по РСБУ за первые три квартала

«Россети» в пять раз увеличили чистую прибыль по РСБУ за первые три квартала

ПАО «Россети» (MOEX: RSTI), управляющее в 80 регионах России федеральной сетевой и 15 межрегиональными распределительными сетевыми компаниями, объявляет рассчитанные в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета финансовые результаты за первые три квартала 2019 года, свидетельствующие о стабильном развитии акционерного общества.

За указанный период выручка «Россетей» осталась на прежнем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровне и превысила 26 млрд рублей. За счет последовательной работы компании «Россети» над повышением эффективности управляемых дочерних структур в отчетном периоде удалось добиться роста их инвестиционной привлекательности и их рыночной капитализации, что в дополнение к получению дивидендов позволило обществу более чем в пять раз увеличить чистую прибыль за отчетный период — с 19,2 млрд рублей, полученных с января по сентябрь 2018 года, до 100,4 млрд рублей за первые три квартала 2019 года.

В 2019 году премьер-министром Дмитрием Медведевым поддержаны предложенные руководством холдинга законодательные инициативы по совершенствованию нормативно-правовой базы в электроэнергетике, а сама компания «Россети» передала на рассмотрение в Минэнерго России обновленный вариант стратегии холдинга.

Все эти шаги направлены на обеспечение стабильности финансово-экономических показателей компании «Россети» в долгосрочной перспективе и повышение доходности её акционеров и инвесторов, что находит отражение в полученных результатах.

Более подробно с отчетностью можно ознакомиться здесь.

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