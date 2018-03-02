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10:00, 2 марта 2018 253
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Россельхозбанк закрыл книгу заявок по облигациям на 25 млрд рублей

Россельхозбанк закрыл книгу заявок по облигациям на 25 млрд рублей

28 февраля закрыли книгу заявок по выпуску биржевых облигаций АО «Россельхозбанк» серии БО-05Р. Итоговый объем выпуска со сроком обращения четыре года составил 25 млрд рублей. Оферта по выпуску не предусмотрена.

Как отметил Кирилл Левин, заместитель председателя правления банка, установленный объем выпуска в размере 25 млрд рублей является самым крупным за всю историю размещения облигаций банка на внутреннем рынке. Совокупный спрос со стороны инвесторов, включая банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица, составил 33 млрд рублей и превысил первоначально планируемый объем размещения более чем в три раза.

«Отдельно хотел бы подчеркнуть растущий интерес к облигациям банка со стороны розничных инвесторов. В этот раз нам удалось привлечь более тысячи новых клиентов — физических лиц. Кроме того, процентная ставка на уровне 7,4% годовых является для нас самой низкой среди обращающихся на локальном рынке облигаций. Итоги сбора заявок показали, что инвесторы высоко оценивают надежность АО „Россельхозбанк“ и привлекательность его долговых инструментов», — прокомментировал Кирилл Левин.

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