Россельхозбанк закрыл книгу заявок по облигациям на 25 млрд рублей

28 февраля закрыли книгу заявок по выпуску биржевых облигаций АО «Россельхозбанк» серии БО-05Р. Итоговый объем выпуска со сроком обращения четыре года составил 25 млрд рублей. Оферта по выпуску не предусмотрена.
Как отметил Кирилл Левин, заместитель председателя правления банка, установленный объем выпуска в размере 25 млрд рублей является самым крупным за всю историю размещения облигаций банка на внутреннем рынке. Совокупный спрос со стороны инвесторов, включая банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица, составил 33 млрд рублей и превысил первоначально планируемый объем размещения более чем в три раза.
«Отдельно хотел бы подчеркнуть растущий интерес к облигациям банка со стороны розничных инвесторов. В этот раз нам удалось привлечь более тысячи новых клиентов — физических лиц. Кроме того, процентная ставка на уровне 7,4% годовых является для нас самой низкой среди обращающихся на локальном рынке облигаций. Итоги сбора заявок показали, что инвесторы высоко оценивают надежность АО „Россельхозбанк“ и привлекательность его долговых инструментов», — прокомментировал Кирилл Левин.