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17:01, 15 августа 2019 100

«Россельхозбанк» сократил сроки выдачи фермерских займов

«Россельхозбанк» сократил сроки выдачи фермерских займов

АО «Россельхозбанк» запустил новый продукт «Микро АПК» для юридических лиц на проведение сезонных работ и пополнение оборотных средств. Решение об открытии кредитной линии принимается от трех рабочих дней и на основании минимального пакета документов. Индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств могут взять средства до 5 млн рублей на срок до 1 года по льготной ставке до 5% годовых.

По условиям банковского продукта клиентам необходимо иметь открытый расчетный счет в банке. Заемщики получат возможность выбрать схему погашения кредита либо ежемесячным дифференцированным платежом, либо по индивидуальному графику.

«Поддержка фермеров — одна из важнейших задач „Россельхозбанка“. Мы понимаем, что предпринимателям для развития бизнеса требуются доступные займы, которые можно получать быстро и без лишней бюрократии. С этой целью в банке запустили новый продукт — „Микро АПК“, предназначенный для производителей и переработчиков сельхозпродукции», — отметил заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Максим Любомудров.

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