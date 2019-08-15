«Россельхозбанк» сократил сроки выдачи фермерских займов

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АО «Россельхозбанк» запустил новый продукт «Микро АПК» для юридических лиц на проведение сезонных работ и пополнение оборотных средств. Решение об открытии кредитной линии принимается от трех рабочих дней и на основании минимального пакета документов. Индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств могут взять средства до 5 млн рублей на срок до 1 года по льготной ставке до 5% годовых.
По условиям банковского продукта клиентам необходимо иметь открытый расчетный счет в банке. Заемщики получат возможность выбрать схему погашения кредита либо ежемесячным дифференцированным платежом, либо по индивидуальному графику.
«Поддержка фермеров — одна из важнейших задач „Россельхозбанка“. Мы понимаем, что предпринимателям для развития бизнеса требуются доступные займы, которые можно получать быстро и без лишней бюрократии. С этой целью в банке запустили новый продукт — „Микро АПК“, предназначенный для производителей и переработчиков сельхозпродукции», — отметил заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Максим Любомудров.
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