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16:17, 2 марта 2017 48

Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Россельхозбанк снизил ставки по ряду ипотечных кредитных продуктов. Теперь процентные ставки по ипотечным кредитам для всех категорий заемщиков в случае приобретения квартиры (таунхауса с земельным участком) или апартаментов на первичном и вторичном рынках жилья составляют от 11,5% годовых. Снижение составило 0,9-1,4 пп.

По итогам прошлого года АО «Россельхозбанк» входит в ТОП-3 банков по объему выданных ипотечных кредитов*, увеличив этот показатель по сравнению с 2015 годом на 70%.

Получить более подробную информацию об условиях ипотечных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка

* На основании рейтинга ипотечных банков компании «Русипотека»

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