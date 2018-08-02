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12:56, 2 августа 2018 82

«Россельхозбанк» расширил возможности «Интернет-банка» и «Мобильного банка»

«Россельхозбанк» расширил возможности «Интернет-банка» и «Мобильного банка»

«Россельхозбанк» предложил клиентам новые возможности «Интернет-банка» и «Мобильного банка».

Обновленная система ДБО позволит оплатить штрафы ГИБДД с пятидесятипроцентной скидкой, перевести без комиссии деньги с карт сторонних банков, настроить автоплатеж на счет мобильного телефона и других поставщиков услуг, подать заявку на открытие счета и выпуск дебетовой карты с доставкой в выбранный офис, а также оплатить начисления по налогам, выставленным в личном кабинете ФНС.

Пользователям смартфонов на платформе Android, как и пользователям iOS ранее, стал доступен вход по отпечатку пальца.

«Россельхозбанк» обслуживает жителей как крупных городов, так и небольших населенных пунктов России. Современная система ДБО обеспечивает надежный и безопасный сервис в удобном для каждого клиента режиме и в любой точке мира.

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