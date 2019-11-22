«Россельхозбанк» провел круглый стол в Новосибирске

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С участием зампредседателя правления РСХБ Ольги Суворовой АО «Россельхозбанк» провел круглый стол для клиентов и партнеров в Новосибирске. Его посвятили обсуждению актуальных вопросов, связанных с оценкой залогового имущества клиентов-заемщиков банка и совершенствованием кредитного процесса в целом.
В работе круглого стола участвовали представители оценочных компаний и клиенты банка: руководители предприятий крупного бизнеса, реализующие инвестиционные проекты в Новосибирской области, а также представители малого и среднего бизнеса, являющиеся заемщиками.
«Цель мероприятия — прежде всего, личное общение с клиентами и партнерами банка. Мы уверены, что специфика Новосибирской области — одного из ключевых регионов для бизнеса РСХБ — позволит нам сформировать обособленную клиентскую политику в отношении залогов. Важно выстроить процессы таким образом, чтобы наше сотрудничество с оценочными компаниями было наиболее эффективным, а выдача кредитных средств клиентам для развития их бизнеса — максимально оперативной», — сказала Ольга Суворова.
Участники круглого стола обсудили необходимость объективной оценки залогового имущества, действие принципа комплексности и подходы к оценке уникальных объектов, соблюдение требований банка к оценочным компаниям, преимущества получения финансирования под залог приобретаемого оборудования и будущего урожая.
Среди нововведений в работе с залоговым имуществом Ольга Суворова отметила, в частности, внедрение в 2019 году системы самостоятельной оценки земель сельскохозяйственного назначения и упрощение процедуры предоставления отчетов об оценке/переоценке активов, которые приняты в залог.
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