«Россельхозбанк» предложил рязанцам купить новые подарочные монеты

Рязанский филиал АО «Россельхозбанк» предложил рязанцам купить новые монеты подарочной тематики — серию серебряных монет Гордость европейской живописи (Республика Камерун).
В серии представлены произведения наиболее известных представителей европейской живописи: от Леонардо да Винчи до Винсента Ван Гога.
На аверсе монет методом тампопечати нанесены репродукции картин «Дама с Горностаем» (Леонардо да Винчи), «Рождение Венеры» (Ботичелли), «Фрейлины» (Веласкес), «Лот и его дочери» (Рубенс) и «Автопортрет» (Ван Гог).
Покупку оформят в подарочную экспозиционную упаковку, стоимость которой входит в цену монеты.