Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:55, 19 июля 2018 116

«Россельхозбанк» предложил рязанцам купить новые подарочные монеты

«Россельхозбанк» предложил рязанцам купить новые подарочные монеты

Рязанский филиал АО «Россельхозбанк» предложил рязанцам купить новые монеты подарочной тематики — серию серебряных монет Гордость европейской живописи (Республика Камерун).

В серии представлены произведения наиболее известных представителей европейской живописи: от Леонардо да Винчи до Винсента Ван Гога.

На аверсе монет методом тампопечати нанесены репродукции картин «Дама с Горностаем» (Леонардо да Винчи), «Рождение Венеры» (Ботичелли), «Фрейлины» (Веласкес), «Лот и его дочери» (Рубенс) и «Автопортрет» (Ван Гог).

Покупку оформят в подарочную экспозиционную упаковку, стоимость которой входит в цену монеты.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
10:55, 19 июля 2018
«Россельхозбанк» предложил рязанцам купить новые подарочные монеты
13:21, 16 июля 2018
Стартовала регистрация на конкурс «Молодой предприниматель России — 2018»
15:41, 12 июля 2018
Селфи, пресса и загар. Как интересно провести время на пляже
13:21, 12 июля 2018
«Россельхозбанк» и «Ростсельмаш» заключили договор о сотрудничестве
16:10, 10 июля 2018
За сколько лет рязанцы смогут накопить на самые дорогие вещи в мире
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
10:06, 9 июля 2018 28 450
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
17:01, 10 июля 2018 21 492
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
20:40, 15 июля 2018 20 734
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 1
13:57, 5 июля 2018 17 141
Владельцы зверинца на окраине Рязани показали условия содержания животных. Фото 4
20:22, 14 июля 2018 15 735
У ТРЦ «М5 Молл» «пятнадцатая» влетела в столб. Фото и видео
Все новости