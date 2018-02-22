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17:34, 22 февраля 2018 404
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Россельхозбанк поддержит развитие тепличного овощеводства в Чеченской Республике

Россельхозбанк поддержит развитие тепличного овощеводства в Чеченской Республике

Россельхозбанк рассматривает вопрос о возможности участия в финансировании строительства второй очереди крупного тепличного комплекса по выращиванию овощных культур в Чеченской Республике. Соответствующее соглашение в рамках проходящего в Сочи Российского инвестиционного форума подписали зампредседателя правления банка Алексей Жданов и председатель правительства республики Абубакар Эдельгериев.

Высокотехнологичный тепличный комплекс ООО «ТК ЮгАгроХолдинг» площадью 9 га и мощностью свыше 7 000 тонн овощной продукции в год ввели в эксплуатацию при поддержке банка в 2017 году. Реализация второй очереди крупного инвестиционного проекта позволит увеличить общую площадь теплиц ООО «ТК ЮгАгроХолдинг» в Грозном до 18 га, объем круглогодично выпускаемой продукции — до более 14 тыс тонн. Завершение строительства нового комплекса запланировано на конец текущего года.

Россельхозбанк оказывает значительную финансовую поддержку проектам по выращиванию овощей в закрытом грунте. Всего за время деятельности банка на эти цели предоставлено финансирование на сумму 106 млрд рублей, общая мощность тепличных комплексов, реализуемых при участии РСХБ, составляет 552 тыс тонн овощной продукции в год.

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