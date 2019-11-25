«Россельхозбанк» поддержал проведение международного форума «Российский рынок драгоценных металлов»

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АО «Россельхозбанк» выступил одним из официальных спонсоров ХII Международного форума «Российский рынок драгоценных металлов», прошедшего 21 октября в Москве.
Участниками форума стали эксперты из Банка России, Госдумы, Минфина России, ведущих международных и российских банков, международных организаций и ассоциаций, золотодобывающих компаний и аффинажных заводов.
На форуме подняли такие актуальные и острые вопросы отрасли, как развитие банковский счетов в драгоценных металлах, отмена НДС на инвестиционное золото, стандартизация российского отраслевого рынка, законодательные ограничения на банковские операции с драгоценными металлами.
Вложение в драгоценные металлы — одна из наиболее надежных форм хранения капитала, не только защищающая инвестора в периоды экономической нестабильности, но и дающая возможность значительно приумножить сбережения. «Россельхозбанк» открывает текущие банковские счета в золоте, серебре, платине и палладии. По словам исполнительного директора Управления торговых операций на финансовых рынках РСХБ Александра Тихомирова, принявшего участие в форуме, драгоценные металлы являются одним из оптимальных инвестиционных инструментов в условиях финансовых рисков. Тихомиров также отметил, что основным барьером для роста инвестиций в золото сегодня является налог на добавочную стоимость.
«В России инвестиционные монеты, как инструмент для вложения в физический металл, популярней слитков. Это связано с наличием НДС на оборот драгоценных металлов. Уверен, что в случае отмены НДС популярность слитков значительно вырастет. Но для этого нужно серьезно поработать над инфраструктурой этого рынка», — сказал Александр Тихомиров.
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