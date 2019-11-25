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13:12, 25 ноября 2019 43

«Россельхозбанк» поддержал проведение международного форума «Российский рынок драгоценных металлов»

«Россельхозбанк» поддержал проведение международного форума «Российский рынок драгоценных металлов»

АО «Россельхозбанк» выступил одним из официальных спонсоров ХII Международного форума «Российский рынок драгоценных металлов», прошедшего 21 октября в Москве.

Участниками форума стали эксперты из Банка России, Госдумы, Минфина России, ведущих международных и российских банков, международных организаций и ассоциаций, золотодобывающих компаний и аффинажных заводов.

На форуме подняли такие актуальные и острые вопросы отрасли, как развитие банковский счетов в драгоценных металлах, отмена НДС на инвестиционное золото, стандартизация российского отраслевого рынка, законодательные ограничения на банковские операции с драгоценными металлами.

Вложение в драгоценные металлы — одна из наиболее надежных форм хранения капитала, не только защищающая инвестора в периоды экономической нестабильности, но и дающая возможность значительно приумножить сбережения. «Россельхозбанк» открывает текущие банковские счета в золоте, серебре, платине и палладии. По словам исполнительного директора Управления торговых операций на финансовых рынках РСХБ Александра Тихомирова, принявшего участие в форуме, драгоценные металлы являются одним из оптимальных инвестиционных инструментов в условиях финансовых рисков. Тихомиров также отметил, что основным барьером для роста инвестиций в золото сегодня является налог на добавочную стоимость.

«В России инвестиционные монеты, как инструмент для вложения в физический металл, популярней слитков. Это связано с наличием НДС на оборот драгоценных металлов. Уверен, что в случае отмены НДС популярность слитков значительно вырастет. Но для этого нужно серьезно поработать над инфраструктурой этого рынка», — сказал Александр Тихомиров.

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