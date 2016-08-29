Россельхозбанк: индивидуальный подход в работе с валютой

Рязанский региональный филиал АО «Россельхозбанк» предлагает клиентам воспользоваться льготными курсами при покупке и продаже крупных сумм наличной иностранной валюты. Дифференцированные курсы устанавливаются для сделок объемом до 1000 единиц валюты, от 1000 до 5000 единиц валюты и свыше 5000 единиц валюты.
Для обладателей пакета услуг «Ультра» предусмотрена возможность установления индивидуальных курсов обмена валюты. Комиссия за проведение операции не взимается. Предложение действует при совершении операций с наличными долларами США и евро.
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