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15:21, 9 февраля 2018 121
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Россельхозбанк первым в 2018 году приступил к льготному кредитования АПК

Россельхозбанк первым в 2018 году приступил к льготному кредитования АПК

Россельхозбанк первым из банков в 2018 году подготовил и направил в Минсельхоз России реестр потенциальных заемщиков в рамках государственного механизма льготного кредитования. Общая сумма кредитов составила порядка 53 млрд рублей. Средства направят на различные цели, связанные с текущей деятельностью предприятий АПК.

РСХБ является ключевым банком — участником механизма льготного кредитования, реализуемого при поддержке Минсельхоза России. По итогам 2017 года аграриям было предоставлено порядка 211 млрд рублей, поддержкой банка воспользовались несколько тысяч заемщиков из разных регионов страны.

Первым приступив к новому этапу программы, Россельхозбанк подтверждает свое лидерство в кредитно-финансовом обслуживании АПК и реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства.

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