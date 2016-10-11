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9:01, 11 октября 2016 3 029

Рецепты эффективной командной работы на бесплатном семинаре

Рецепты эффективной командной работы на бесплатном семинаре

Потеря постоянных клиентов, отсутствие эффективной системы управления, несогласованность действий подчиненных, запутанный документооборот — головная боль 98% руководителей.

Узнайте рецепты эффективной командной работы на бесплатном семинаре «Как навести порядок в рабочем хаосе? 12 инструментов современного бизнеса» в Рязани 20 октября.

Представьте, ваша компания в 9 раз быстрее конкурентов. Ваши сотрудники продуктивны на 100%. У вас полно времени, вы умеете им управлять. Кризис вам не страшен, он работает на вас. Это не сказка!

На семинаре от ведущих IT-специалистов региона вы узнаете:

  • Как заменить 100500 бумажных стикеров и соц. сетей на единое рабочее пространство;

  • Как «вылечить» сотрудников от забывчивости;

  • Как правильно автоматизировать бизнес -процессы;

  • Как повысить лояльность клиентов и уровень продаж на 20% с помощью CRM;

  • Как сэкономить 72 часа рабочего времени, управляя бизнесом из любой точки мира;

  • Как перейти от несогласованности действий к полноценной командной работе.

Участие в семинаре бесплатное, но необходима регистрация

Участие в семинаре бесплатное, но необходима регистрация. Места быстро заканчиваются, ваше место может занять кто-то другой.

Кому необходимо участвовать? Владельцам бизнеса, директорам по развитию, IT-директорам, руководителям отдела продаж и менеджерам по персоналу.

Почему необходимо участвовать?

  • После семинара вы можете с минимальными финансовыми и трудозатратами наладить эффективную командную работу в своей компании;

  • Вы получаете 2 тонны ценных советов для роста бизнеса бесплатно;

  • Всего за 4 часа вы учитесь экономить 72 часа рабочего времени;

Время — невосполнимый ресурс. По сравнению с ним неустойка в 820000 рублей, выплаченная клиентам из-за забывчивости ваших сотрудников, кажется мелочью. Как же сохранить свое время и деньги? Зарегистрируйтесь и узнайте об этом бесплатно. Спешите, количество мест ограничено. Потеря постоянных клиентов, отсутствие эффективной системы управления, несогласованность действий подчиненных, запутанный документооборот — головная боль 98% руководителей.

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