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16:41, 31 августа 2017 1 286

Развитие имиджа компании «Красная Площадь» в Рязани

Развитие имиджа компании «Красная Площадь» в Рязани

Сергей Биричевский, генеральный директор компании «Красная площадь», регулярно посещает выставки по строительной теме, проходящие в России, Бельгии и Германии. Как правило, для Европы выставки в сфере строительства, реноваций и декорирования — обычное дело.

Во время этой выставки каждый представитель может продемонстрировать свою продукцию и обрести новых клиентов. Участие в этой выставке добавит престижа в развитие имиджа вашей компании. Биричевский отметил, что подобные выставки являются источником получения вдохновения и информации о развитии в данной сфере бизнеса.

На выставках можно будет увидеть строительные материалы и оснастку, строительство зданий, окна, ворота, внутреннее устройства, полы, облицовку стен, отопительное и санитарное оборудование, кухонную мебель и электрическую технику. Биричевский считает, что подобные выставки благотворно влияют на профессиональный рост компании «Красная Площадь» в Рязани.

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