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11:56, 15 февраля 2019 41

«Промсвязьбанк» встретился с Николаем Любимовым на форуме в Сочи

«Промсвязьбанк» встретился с Николаем Любимовым на форуме в Сочи

На инвестиционном форуме в Сочи председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков встретился с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым.

«Промсвязьбанк» выразил готовность участвовать в инвестиционной программе региона, поддерживать значимые проекты и содействовать улучшению экономической ситуации в области.

На встрече обсудили перспективы улучшения инвестиционного климата в регионе, а также взаимодействие в работе по поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса, развитии военной ипотеки, возможностях продолжения строительства Северного обхода Рязани, частного путепровода в Ряжске и создании крупного свиноводческого комплекса на шесть тысяч голов.

" «Промсвязьбанк» работает на рынке Рязанской области более десяти лет и за время своей работы стал надежным партнером региона и администрации. Почти сто тысяч сотрудников бюджетных учреждений области получают зарплату на карты нашего банка. Мы готовы и дальше продолжать активное сотрудничество, развивать глобальные инфраструктурные проекты и всячески поддерживать инициативы администрации", — заявил Петр Фрадков.

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