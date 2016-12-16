Прио-Внешторгбанк предоставил клиентам площадку для обмена опытом

Прио-Внешторгбанк предложил клиентам-бизнесменам учиться друг у друга. Первая встреча в новом формате прошла в среду, 14 декабря, лектором стал директор «СБК Профит» Андрей Жильцов.

Жильцов рассказал предпринимателям о важности постоянного контакта с налоговой службой. По его словам, ФНС внедрила риск-ориентированный подход к работе с налогоплательщиками, что существенно снизило количество выездных налоговых проверок,

всегда сопряженных со стрессом для бизнесменов.

В группу высокого риска попадают, к примеру, фирмы с постоянными убытками, слишком низкой налоговой нагрузкой, чрезмерно большим налоговым вычетом или подозрительно маленькой зарплатой. Полный список этих критериев есть в открытом доступе , и организация может сама проверить себя на соответствие им.

По словам Андрея Жильцова, большая часть взаимодействий с ФНС сейчас осуществляется через мониторинг и предупреждение возможных нарушений, что образует интенсивный информационный обмен между налогоплательщиками и налоговыми органами. Прежде всего, это переписка. На письма обязательно нужно отвечать, подчеркнул эксперт: в 99% случаев это позволяет избежать выездных проверок. Кроме того, игнорирование некоторых обращений от налоговой чревато штрафами и блокировкой расчетного счета.

Андрей Жильцов разделил самые частые письма на несколько категорий

Андрей Жильцов разделил самые частые письма на несколько категорий. К наиболее крупной он отнес те, что приходят по итогам камеральных проверок деклараций и касаются противоречий и неясностей в последних. В работе с такими письмами важно выделить ключевую информацию, на которую необходимо ответить. Многие письма касаются невыполнения контрольных соотношений. Жильцов подчеркнул, что в таких случаях корреспонденция формируется по алгоритмам и бизнесмену придется объяснять даже вполне обоснованные расхождения, что не является сигналом «неверной» работы. Кроме того, к получению письма из ФНС приводит подача нулевых деклараций.

Очень жесткими сроками ответа и штрафами отличаются письма в рамках встречных проверок. Запросить могут документы как в целом по взаимодействию с проверяемой организацией, так и по конкретной сделке и взаимосвязи с контрагентами. Помимо документов, запрашивается и информация и отвечать нужно по всем пунктам, подчеркнул Жильцов.

В целом, получение письма из налоговой не означает обязательной ошибки или нарушения, заявил специалист: «Это рабочая ситуация, которой не надо бояться, и это вовсе не означает, что бухгалтерия работает плохо».

Некоторые участники встречи посетовали, что каждый год получают уведомления о налоге на имущество на помещения, которые сдают в аренду

Жильцов добавил, что важно обеспечить получение корреспонденции. Если документооборот налогоплательщиков на общем режиме полностью электронный, то пользователь спецрежимов могут получить как электронное, так и бумажное письмо. Соответственно, из-за сбоя в почтовой доставке фирма может даже не знать, что ФНС к ней обратилась, но получить штраф за непредставление ответа.

Некоторые участники встречи посетовали, что каждый год получают уведомления о налоге на имущество на помещения, которые сдают в аренду. Жильцов ответил, что это нормальная ситуация, и его компания ежегодно готовит своим клиентам письма в налоговую по таким вопросам.

В заключение Жильцов ответил на вопросы, а зампредседателя правления банка Геннадий Дронов отметил, что подобные встречи продолжатся.