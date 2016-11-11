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11:11, 11 ноября 2016 1 703

Прио-Внешторгбанк организовал для клиентов налоговый семинар

Прио-Внешторгбанк организовал для клиентов налоговый семинар

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Прио-Внешторгбанк продолжил серию обучающих семинаров для клиентов. В среду, 9 ноября, на площадке банка встретились около 50 индивидуальных предпринимателей и сотрудники областного управления ФНС.

Налоговики, в частности, рассказали о запущенном в августе Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Александр Фролов отметил, что 83% рязанских ИП уже включены в реестр, остальным нужно подать заявку через сайт службы.

ФНС в целом активно внедряет интернет-сервисы и призвала предпринимателей активнее ими пользоваться, подчеркнула начальник отдела работы с налогоплательщиками Алла Кондакова. По ее словам, в перспективе ИП смогут подавать налоговые декларации через сайт ведомства.

Кроме того, обсуждались вопросы о последних изменениях в законодательстве, касающихся упрощенной системы налогообложения. В частности, вдвое увеличены лимиты доходов, при которых можно перейти на УСН и оставаться на ней, — до 90 и 120 млн рублей соответственно. До 2020 года суммы менять не планируют, рассказал заместитель начальника отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Рязанской области Павел Рычков. Также он напомнил о введенных регионом «налоговых каникулах» для начинающих ИП в нескольких сферах.

Также обсуждался вопрос о новом порядке применения контрольно-кассовой техники. Главный инспектор контрольного отдела Анатолий Куприянов отметил, что до июля следующего года предприниматели могут перейти на онлайн-кассы добровольно, затем они станут обязательными. Налоговик призвал рязанских ИП на затягивать вопрос до последнего, чтобы не набиваться в гигантские очереди.

Спикер круглого стола Геннадий Дронов попросил участников семинара присылать имеющиеся вопросы: ответы включат в программу следующих встреч. Ближайшая намечена на конец ноября.

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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