«Построение клиентоориентированного бизнеса. Шаг за шагом. План работы на год»

Так называется доклад, с которым выступит советник по вопросам лояльности и идеологии бизнеса Константин Харский на Общероссийской практической конференции «ПРОДАЖИ-2017», которая состоится в Москве 6-8 сентября.
В докладе:
- Без чего и начинать не стоит?
- Что предстоит сделать и в какой последовательности?
- Что является движущей силой легендарного сервиса?
- Где взять правильных людей?
- Как вознаграждать за сервис?
Константин Харский — автор концепции «Ценностное управление».
Образование:
- Ленинградский Государственный Университет, факультет психологии (1984-1990). Психолог;
- Венгерское психологическое общество (1990-1991). Тренер-консультант организационного развития;
- Курсы обучения НЛП, Энн Энтус (1991).
Публикации:
- Монография «Благонадёжность и лояльность персонала», изд. «Питер» 2003
- Монография «Профессиональные продажи», изд. Питер, 2004
- Монография «Ценностное управление для бизнеса», 2010
- В соавторстве с Александром Максименко «Управленческое евангелие от Константина и Александра», 2011
- Сотни статей в деловой прессе.
- Главное достижение: создание концепции «Ценностное управление».
Ежегодная общероссийская практическая конференция «ПРОДАЖИ-2017» - три дня докладов и мастер-классов от ведущих российских экспертов в области продаж. В зале — около двухсот владельцев бизнесов, генеральных директоров и директоров по продажам.
Отличная возможность найти новых партнеров и новых клиентов. Нетворкинг-сессия для облегчения процедуры знакомства со всеми участниками.
Практика. Кейсы. Разбор ситуаций участников конференции. Конкретные рекомендации и экспресс-консалтинг.
На конференции «ПРОДАЖИ-2017» также выступят: Тимур Асланов, Евгений Колотилов, Олег Брагинский, Андрей Левченко, Сергей Бехтерев, Александр Синютин, Андрей Кулинич, Альберт Тютин, Инга Орлова, Дмитрий Ткаченкои другие.
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