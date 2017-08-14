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17:40, 14 августа 2017 454

«Построение клиентоориентированного бизнеса. Шаг за шагом. План работы на год»

«Построение клиентоориентированного бизнеса. Шаг за шагом. План работы на год»

Так называется доклад, с которым выступит советник по вопросам лояльности и идеологии бизнеса Константин Харский на Общероссийской практической конференции «ПРОДАЖИ-2017», которая состоится в Москве 6-8 сентября.

В докладе:

  • Без чего и начинать не стоит?
  • Что предстоит сделать и в какой последовательности?
  • Что является движущей силой легендарного сервиса?
  • Где взять правильных людей?
  • Как вознаграждать за сервис?

Константин Харский — автор концепции «Ценностное управление».

Образование:

  • Ленинградский Государственный Университет, факультет психологии (1984-1990). Психолог;
  • Венгерское психологическое общество (1990-1991). Тренер-консультант организационного развития;
  • Курсы обучения НЛП, Энн Энтус (1991).

Публикации:

  • Монография «Благонадёжность и лояльность персонала», изд. «Питер» 2003
  • Монография «Профессиональные продажи», изд. Питер, 2004
  • Монография «Ценностное управление для бизнеса», 2010
  • В соавторстве с Александром Максименко «Управленческое евангелие от Константина и Александра», 2011
  • Сотни статей в деловой прессе.
  • Главное достижение: создание концепции «Ценностное управление».

Ежегодная общероссийская практическая конференция «ПРОДАЖИ-2017» ­- три дня докладов и мастер-классов от ведущих российских экспертов в области продаж. В зале — около двухсот владельцев бизнесов, генеральных директоров и директоров по продажам.

Отличная возможность найти новых партнеров и новых клиентов. Нетворкинг-сессия для облегчения процедуры знакомства со всеми участниками.

Практика. Кейсы. Разбор ситуаций участников конференции. Конкретные рекомендации и экспресс-консалтинг.

На конференции «ПРОДАЖИ-2017» также выступят: Тимур Асланов, Евгений Колотилов, Олег Брагинский, Андрей Левченко, Сергей Бехтерев, Александр Синютин, Андрей Кулинич, Альберт Тютин, Инга Орлова, Дмитрий Ткаченкои другие.

Подробная программа конференции и регистрация на сайте.

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