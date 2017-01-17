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14:44, 17 января 2017 49
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«Пошаговая методика создания и раскрутки комьюнити — типичные ошибки и решения»

«Пошаговая методика создания и раскрутки комьюнити — типичные ошибки и решения»

«Пошаговая методика создания и раскрутки комьюнити — типичные ошибки и решения» — так называется доклад, с которым выступит digital директор агентства Kestler&Wolf Ренат Шахматов на конференции «Связи с общественностью в социальных сетях» 16-17 февраля в Москве.

В докладе:

  • создаем комьюнити сами;
  • каких ошибок избегать;
  • для чего нужно комьюнити;
  • наполнение контентом;
  • видеоблогинг как инструмент создания комьюнити на примере BarTrip;
  • контентная стратегия;
  • конкурсные и игровые механики;
  • работа с адвокатами бренда.

Ренат Шахматов работает в агентстве Kestler&Wolf с 2014 года, он эксперт digital коммуникаций (опыт с 2005 года), ведущий видеоблога bartriplink и профессиональный спикер.

На конференции «Связи с общественностью в социальных сетях» соберутся PR-специалисты со всей России, чтобы обсудить самые актуальные вопросы продвижения в соцсетях: построение стратегии, контент для соцсетей, комьюнити-менеджмент, работа с инфоповодами, защита репутации и так далее.

Среди спикеров мероприятия такие эксперты в области PR и соцсетей, как Тимур Асланов, Влад Титов, Константин Бочарский, Майя Богданова, Елена Бурдюгова, Ксения Лазукова, Илья Балахнин и другие.

Посмотреть подробную программу конференции и забронировать участие можно на сайте.

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