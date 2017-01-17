«Пошаговая методика создания и раскрутки комьюнити — типичные ошибки и решения» — так называется доклад, с которым выступит digital директор агентства Kestler&Wolf Ренат Шахматов на конференции «Связи с общественностью в социальных сетях» 16-17 февраля в Москве.
В докладе:
- создаем комьюнити сами;
- каких ошибок избегать;
- для чего нужно комьюнити;
- наполнение контентом;
- видеоблогинг как инструмент создания комьюнити на примере BarTrip;
- контентная стратегия;
- конкурсные и игровые механики;
- работа с адвокатами бренда.
Ренат Шахматов работает в агентстве Kestler&Wolf с 2014 года, он эксперт digital коммуникаций (опыт с 2005 года), ведущий видеоблога bartriplink и профессиональный спикер.
На конференции «Связи с общественностью в социальных сетях» соберутся PR-специалисты со всей России, чтобы обсудить самые актуальные вопросы продвижения в соцсетях: построение стратегии, контент для соцсетей, комьюнити-менеджмент, работа с инфоповодами, защита репутации и так далее.
Среди спикеров мероприятия такие эксперты в области PR и соцсетей, как Тимур Асланов, Влад Титов, Константин Бочарский, Майя Богданова, Елена Бурдюгова, Ксения Лазукова, Илья Балахнин и другие.
Посмотреть подробную программу конференции и забронировать участие можно на