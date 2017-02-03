«Поддержка взрывных PR-акций в соцсетях» — это доклад руководителя агентства «Сидорин Лаб» Дмитрия Сидорина для конференции «Связи с общественностью в социальных сетях», которая пройдет 16-17 февраля в Москве.
Дмитрий Сидорин политтехнолог при Ассоциации малых и средних городов России, участник инициативной группы Михаила Прохорова на президентских выборах 2012, руководитель более 10-ти интернет-кампаний на выборах разного уровня. Он член экспертного совета премии Рунета, основатель интернет-агентства «Сидорин Лаб», команды специалистов в области управления репутацией ReputationLab, кафедры бизнес-информатики в ОГУ и сооснователь DigitalGuru и ReputationGuru digital агентства. Кроме того, Сидорин автор курса по интернет-маркетингу для ВМК МГУ и лектор обучающих центров Cybermarketing, Seopult TV и Netology.
В его докладе:
- примеры взрывного PR;
- развитие лавины в социальных сетях;
- как получить трафик после взрывной акции;
- как придумать взрывной PR;
- как усилить любую PR-кампанию в соцсети.
Конференция «Связи с общественностью в социальных сетях» — ежегодный крупнейший форум для пиарщиков по работе в социальных сетях.
Доклады спикеров охватят самые важные и актуальные в отрасли проблемы:
- какие инструменты продвижения сегодня наиболее эффективны;
- какие инструменты продвижения уже устарели;
- на чем нужно сосредоточиться в первую очередь;
- чему нужно уделить наибольшее внимание;
- построение стратегии продвижения;
- контент для соцсетей;
- комьюнити-менеджмент;
- работа с инфоповодами;
- защита репутации и так далее.
Среди спикеров мероприятия такие эксперты в области PR и соцсетей, как Тимур Асланов, Константин Бочарский, Влад Титов, Татьяна Ананьева, Майя Богданова, Елена Бурдюгова, Денис Савельев, Сергей Стукалов, Ксения Лазукова, Илья Балахнин, Екатерина Шукалова, Ренат Шахматов и другие. Посмотреть подробную программу конференции и забронировать участие можно на