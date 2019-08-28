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11:28, 28 августа 2019 20

Перед 1 сентября для рязанцев составили список канцелярских товаров

Перед 1 сентября для рязанцев составили список канцелярских товаров

К началу учебного года традиционно необходимо приобрести целый список канцелярских товаров, а мысль о походе в магазин порой может приводить в ужас. К тому же, как из многообразия ассортимента выбрать действительно качественные ручки и краски?

Чтобы облегчить жизнь родителям и помочь определиться, эксперты My-shop.ru подготовили подборку must-have канцтоваров, основываясь на рекомендациях учителей и педагогов, родительских комитетов и отзывах покупателей.

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