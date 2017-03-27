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14:02, 27 марта 2017 1 184

«Новые технологии мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа»

«Новые технологии мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа»

С таким докладом выступит PR-директор компании «Медиалогия» Надежда Жуковская на ежегодной общероссийской практической конференции «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2017», которая состоится в Москве 20-21 апреля.

В докладе:

Анализ СМИ:

  • количественная оценка медиаполя
  • качественная оценка, МедиаИндекс
  • конкурентный анализ
  • анализ СМИ
  • мониторинг и анализ негатива и позитива
  • анализ инфоповодов

Анализ соцмедиа:

  • количественная оценка контента соцмедиа
  • определение основных тем в соцмедиа
  • конкурентный анализ
  • мониторинг и анализ по отдельным площадкам и авторам
  • мониторинг и анализ негатива
  • мониторинг информационных рисков

О спикере:

Надежда Жуковская — PR-директор компании «Медиалогия». С 2009 года работает в компании «Медиалогия» в должности PR-директора. Закончила Московский Государственный Университет им. Ломоносова. Работала в ИД «За рулем», «Финэкспертизе», в PR-агентствах «Михайлов и Партнеры» и «Корпорация «Я», в агентстве LBL на позиции PR-директора. Общероссийская практическая конференция «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2017» ежегодно проводится в Москве журналом «Пресс-служба» и собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.

Доклады спикеров будут посвящены таким вопросам как: противостояние негативу и управление репутацией в сети, антикризисный PR, комьюнити-менеджмент, как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ, где брать инфоповоды, если ничего не происходит, внутрикорпоративный пиар, малобюджетный пиар и т. д. На мероприятии также выступят такие эксперты в области связей с общественностью как Тимур Асланов, Владимир Якуба, Сергей Меньшиков, Влад Титов, Татьяна Никульшина, Дмитрий Сидорин, Олег Тарасов, Галина Хатиашвили, Людмила Харитоноваи др. Посмотреть подробную программу конференции и забронировать участие можно на сайте

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