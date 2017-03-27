«Новые технологии мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа»

С таким докладом выступит PR-директор компании «Медиалогия» Надежда Жуковская на ежегодной общероссийской практической конференции «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2017», которая состоится в Москве 20-21 апреля.
В докладе:
Анализ СМИ:
- количественная оценка медиаполя
- качественная оценка, МедиаИндекс
- конкурентный анализ
- анализ СМИ
- мониторинг и анализ негатива и позитива
- анализ инфоповодов
Анализ соцмедиа:
- количественная оценка контента соцмедиа
- определение основных тем в соцмедиа
- конкурентный анализ
- мониторинг и анализ по отдельным площадкам и авторам
- мониторинг и анализ негатива
- мониторинг информационных рисков
О спикере:
Надежда Жуковская — PR-директор компании «Медиалогия». С 2009 года работает в компании «Медиалогия» в должности PR-директора. Закончила Московский Государственный Университет им. Ломоносова. Работала в ИД «За рулем», «Финэкспертизе», в PR-агентствах «Михайлов и Партнеры» и «Корпорация «Я», в агентстве LBL на позиции PR-директора. Общероссийская практическая конференция «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2017» ежегодно проводится в Москве журналом «Пресс-служба» и собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.
Доклады спикеров будут посвящены таким вопросам как: противостояние негативу и управление репутацией в сети, антикризисный PR, комьюнити-менеджмент, как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ, где брать инфоповоды, если ничего не происходит, внутрикорпоративный пиар, малобюджетный пиар