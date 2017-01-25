Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:58, 25 января 2017 40

Новые инструменты комьюнити-менеджмента. Как привлечь и удержать людей в сообществе

Новые инструменты комьюнити-менеджмента. Как привлечь и удержать людей в сообществе

«Новые инструменты комьюнити-менеджмента: как привлечь и удержать людей в сообществе» — это доклад руководителя лаборатории комьюнити Влада Титова для конференции «Связи с общественностью в социальных сетях», которая пройдет 16-17 февраля в Москве.

Влад Титов — преподаватель бизнес-школ RMA, ШНМ (ВШЭ), СКОЛКОВО Стартап Академия; автор первого в России курса для практиков комьюнити-менеджмента с 2012 года; автор руководства «Практика Комьюнити-менеджмента»; эксперт жюри конкурса «Пресс-служба года»; модератор и докладчик российских и зарубежных конференций: РИФ+КИБ; i-comf; RIW; SocialMediaConference, PR в интернет; Неделя интернет в Казахстане KIW; Бизнес Интернет Практика; Пресс-служба года и других; а также автор десятков статей и комментариев в СМИ.

В его докладе:

  • фейковые персонажи: да, или нет;
  • использование интересов участников;
  • пользовательский контент по графику;
  • угроза о которой вы не задумывались;
  • стимулирование UGC.

На конференции «Связи с общественностью в социальных сетях» соберутся PR-специалисты со всей России, чтобы обсудить актуальные вопросы продвижения в социальных сетях: построение стратегии, контент для соцсетей, комьюнити-менеджмент, работа с инфоповодами, защита репутации и так далее.

Среди спикеров мероприятия такие эксперты в области PR и соцсетей, как Тимур Асланов, Константин Бочарский, Майя Богданова, Елена Бурдюгова, Ксения Лазукова, Илья Балахнин, Ренат Шахматови другие.

Посмотреть подробную программу конференции и забронировать участие можно на сайте.

© RZN.info

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
18:58, 25 января 2017
Новые инструменты комьюнити-менеджмента. Как привлечь и удержать людей в сообществе
10:56, 23 января 2017
Россельхозбанк возобновил действие программы «Военная ипотека»
14:39, 22 января 2017
«Найдете дешевле — вернем разницу». Компания «Брикус» запустила акцию «Гарантия лучших цен»
16:05, 19 января 2017
Россельхозбанк и Минсельхоз подписали соглашение о льготном кредитовании аграриев по ставке пять процентов
17:50, 17 января 2017
Международный конкурс для PR-специалистов «Пресс-служба года–2016» продолжает прием заявок на участие
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
16:54, 18 января 2017 53 079
Полиция озвучила причину взрыва автомобиля на улице Свободы. Фото 5
10:45, 19 января 2017 37 903
Рязанцы встретили Крещение на Ореховом озере. Фоторепортаж
16:20, 18 января 2017 25 923
На улице Свободы взорвался автомобиль — соцсети
19:35, 18 января 2017 23 869
RZN.info публикует эксклюзивное видео с пострадавшей от взрыва на улице Свободы девушкой 5
9:51, 21 января 2017 22 501
В аварии на Северной окружной погиб водитель «Лады-Гранты».Фото
Все новости
Голосования

Ваши дети знают кто такой В.Ленин?

Окончание опроса: 2.02.2017
Архив голосований