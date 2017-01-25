«Новые инструменты комьюнити-менеджмента: как привлечь и удержать людей в сообществе» — это доклад руководителя лаборатории комьюнити Влада Титова для конференции «Связи с общественностью в социальных сетях», которая пройдет 16-17 февраля в Москве.
Влад Титов — преподаватель бизнес-школ RMA, ШНМ (ВШЭ), СКОЛКОВО Стартап Академия; автор первого в России курса для практиков комьюнити-менеджмента с 2012 года; автор руководства «Практика Комьюнити-менеджмента»; эксперт жюри конкурса «Пресс-служба года»; модератор и докладчик российских и зарубежных конференций: РИФ+КИБ; i-comf; RIW; SocialMediaConference, PR в интернет; Неделя интернет в Казахстане KIW; Бизнес Интернет Практика; Пресс-служба года и других; а также автор десятков статей и комментариев в СМИ.
В его докладе:
- фейковые персонажи: да, или нет;
- использование интересов участников;
- пользовательский контент по графику;
- угроза о которой вы не задумывались;
- стимулирование UGC.
На конференции «Связи с общественностью в социальных сетях» соберутся PR-специалисты со всей России, чтобы обсудить актуальные вопросы продвижения в социальных сетях: построение стратегии, контент для соцсетей, комьюнити-менеджмент, работа с инфоповодами, защита репутации и так далее.
Среди спикеров мероприятия такие эксперты в области PR и соцсетей, как Тимур Асланов, Константин Бочарский, Майя Богданова, Елена Бурдюгова, Ксения Лазукова, Илья Балахнин, Ренат Шахматови другие.
Посмотреть подробную программу конференции и забронировать участие можно на