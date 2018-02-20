Монета как подарок к празднику

В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня Рязанский филиал Россельхозбанка предложил памятные монеты из специальных праздничных коллекций.
Памятные монеты — это интересный и оригинальный подарок в широком диапазоне цен для родных, друзей или деловых партнеров. Они отличаются высоким уровнем художественного оформления и безукоризненным качеством чеканки. Это монеты коллекционного назначения, выпуск которых приурочивается к юбилеям и памятным датам, знаменательным событиям истории современности, либо посвящается актуальным проблемам культуры или защиты окружающей среды.
Монеты серии «Подарок» и «Материнская любовь» будут отличным презентом к празднику 8 марта. Необычная форма, дизайн и индивидуальная упаковка, органично дополняющая каждую монету, сделают подарок оригинальным и запоминающимся.
Монеты серии «Подарок», выполненные в стиле русских народных промыслов, способствуют популяризации народных традиций, зародившихся несколько веков назад. Они привлекают внимание к вопросам сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире. На реверсе монет на матированном поле полировкой выполнены рисунки в стиле росписей Гжель, Жостово, Палех и Хохлома. На аверсе изображен профиль Елизаветы II и государственный флаг Токелау.
С 14 февраля по 12 марта на монеты серии «Подарок» действует специальная цена. Эти монеты, упакованные в нарядные и красочные глянцевые открытки, расписанные в русских народных традициях, станут отличным подарком к любому празднику.
Кроме того, к монетам этой серии предлагается оригинальная упаковка.
Ознакомиться с полным перечнем имеющихся в наличии монет можно в центральном офисе филиала по адресу: улица Свободы, 58, а также
Подробную информацию о приобретении монет из драгоценных металлов можно получить по телефонам (4912) 27-03-15, 28-41-78 и на официальном сайте