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17:00, 7 августа 2019 71

Медведь и место для клада. Как прошел четвертый день экспедиции Прио-Внештогрбанка на Байкал

Медведь и место для клада. Как прошел четвертый день экспедиции Прио-Внештогрбанка на Байкал

Команда Прио-Внештогрбанка продолжает делиться впечатлениями об экспедиции на Байкал.

На четвертый день подходим к Солонцовому озеру, обойдя большой и малый Солонцовый мыс. Вода в этом водоеме намного теплее, чем в Байкале, потому что они не сообщаются между собой. С одной стороны оно закрыто от ветров горами, с другой — перелеском, который тянется вдоль всего берега параллельно Байкалу. Озерко так и манит, поблескивая водой, но сначала решаем обогнуть его по галечной косе. Отойдя метров 30 от корабля, натыкаемся на табличку: Государственный Природный заповедник «Байкало-Ленский». Вход воспрещен!

Пока шли сюда, видели следы медведя и какого-то копытного, так что предупреждающий щит весьма кстати. Животным спокойнее, да и незваных гостей на этой заповедной территории никто не съест, если люди отнесутся к надписи с должным вниманием. Но таких, видно, немного, потому что на берегу встречаются следы колес, отпечатки обуви… Мы решаем вглубь заповедника не ходить, зато обдумываем возможность оставить клад здесь. Ориентир — крайний левый щит (всего таких вдоль берега нам встретилось три).

Как всегда есть возражения, что сюда могут не добраться и за десять лет. С другой стороны, следы колес свидетельствуют об обратном. Наши сомнения закончились, как только мы вновь выходим на косу между Байкалом и Солонцовым озером: к берегу причаливает сразу два катамарана. Это туристы, с которыми мы пересеклись на Мужинае. Пристали, чтобы пообедать.

Прятать клад или нет в этом месте? Вновь откладываем окончательное решение. У нас еще будет время, чтобы вернуться…

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