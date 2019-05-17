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13:06, 17 мая 2019 765

Магазины «Билайн» оцепили специальными лентами

Магазины «Билайн» оцепили специальными лентами

Магазины Билайн были оцеплены специальными желтыми лентами. Причиной стала пропажа обычных цен. В самой компании называют происходящие события «Безумными скидками» и отмечают, что явление стремительно распространяется на все салоны сети. Остановить «безумие» «Билайн» сможет только 26 мая 2019 г.

Пока «Билайн» распродает смартфоны, этим реально воспользоваться и потратить сэкономленные деньги на развлечения во время длинных майских выходных. Узнать о мероприятиях в вашем городе можно будет прямо со свежекупленных смартфонов. Так, если приобрести смартфон вместе со страховкой и аксессуарами или пакетом настроек и аксессуарами, то размер скидки может составить 6 500 рублей. Например, скидка на новинку 2019 года Нonor View 20 256 GB в составе комплекта со страховкой составит 5 199 рублей. Общая стоимость комплекта в этом случае — 44 990 рублей.

Работники салонов ждут наплыва покупателей, которые раньше не пользовались смартфонами. Причиной стали скидки до 4500 рублей на покупку устройства вместе с пакетом настроек от «Билайна». То есть телефон специалисты настроят под запрос клиента прямо на месте. Теперь можно будет не разбираться в нюансах работы сети и различиях в тарифах на интернет, чтобы объяснить, как это работает, а отправиться заниматься чем-то более интересным.

Лайфхак, если у вас уже есть смартфон, и новый вам не нужен, все равно можно урвать плюсов от «Билайна» и закупиться аксессуарами со скидкой до 90%, причем и в магазинах, и на сайте. Или можно скооперироваться с кем-то из знакомых, присматривающихся к новому смартфону, и получить скидку до 2 000 рублей на смартфон, выбрав нужные аксессуары. Примечательно, что в акции участвуют популярные аксессуары- защитные пленки и стекла, наушники, зарядки.

Подробнее здесь.

ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636

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