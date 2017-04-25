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16:08, 25 апреля 2017 1 075

Куда держат путь подержанные автомобили «Рено»

Куда держат путь подержанные автомобили «Рено»

Современный рынок нового автопрома в России продолжает тенденцию падения продаж, чутко реагируя на общий экономический кризис, сложившийся в стране на протяжении последних нескольких лет. Более оптимистично выглядит ситуация на вторичном рынке. По итогам 2016 года количество продаж подержанных автомобилей увеличилось на 6% в сравнении с 2015, подобравшись к цифре 5,2 миллиона единиц. Наиболее востребованы среди б/у машин иномарки, благодаря соотношению умеренной цены и достойного качества. Так, исходя из данных портала «Автопоиск», купить «Рено» с пробегом до сотни тысяч километров и возрастом до пяти лет сегодня можно по цене от 800 тысяч рублей.

Помимо «Рено», в ТОП-10 самых продаваемых марок попали «Лада», «Тойота», «Ниссан», «Хендай», «Шевроле», «Форд», «Фольксваген», «КИА», «Митцубиси».

Данные АЕВ говорят о том, что за 2016 год число проданных легковых и легких коммерческих автомобилей на первичном российском авторынке снизилось на 11%. Январь 2017 года продемонстрировал не менее удручающую статистику: в этот месяц было продано на 5% автотехники меньше, чем за искомый период годом ранее. По причине этого РФ выбыла из пятерки крупнейших рынков Европы, уступив свое место Испании.

Цены и модели

Выбор подержанных автомобилей Renault на портале «Автопоиск» достаточно велик и разнообразен — к продаже предлагается более 10 тысяч вариантов. При этом марка охватывает широкий модельный ряд и представлена в ценовом диапазоне 0,03-15,7 млн. рублей.

Помимо общего технического состояния авто, его стоимость также напрямую связана с типом кузова:

  • седаны (занимают 39,5% в общем количестве предложений) предлагаются за 365 тысяч -18,9 миллиона рублей;
  • хэтчбеки (23,5%) оцениваются в 380 тысяч — 3,95 миллиона рублей;
  • внедорожники (18,1%) стоят 600 тысяч — 1,4 миллиона рублей;
  • универсалы (5,1%) можно купить за 40 тысяч — 10 млн руб.;
  • минивэны (5,5%) доступны за 30 тыс. — 2,2 миллиона рублей;
  • купе (0,0006%) охватывают промежуток 32-847 тысяч рублей

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