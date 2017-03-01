Конкурс «Пресс-служба года–2016» продлил прием заявок до 10 марта 2017 года

По многочисленным просьбам участников администрация международного профессионального конкурса «Пресс-служба года-2016» приняла решение продлить прием заявок на конкурс на десять дней — до 10 марта 2017 года.
«Мы понимаем занятость пиарщиков и обилие дедлайнов в их жизни. Все мы люди и нам тоже свойственно откладывать все дела на последний момент. Такая картина у нас происходит ежегодно: за пару дней до окончания приема заявок на нас обрушивается шквал звонков, писем и сообщений в мессенджеры, с просьбой дать еще денечек или пару дней. Мы всегда идем навстречу коллегам. И сейчас мы решили поступить также — сдвигаем срок прекращения приема работ с 28 февраля на 10 марта. Но позже уже не сможем ничего сделать, так как жюри приступит к оценке работ», — рассказал председатель жюри конкурса главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов.
Напомним, что на конкурс «Пресс-служба года — 2016» принимаются PR-проекты, реализованные, завершенные или стартовавшие в 2016 году. Участники могут подавать заявки в любое количество номинаций без ограничений. В каждую номинацию можно подавать только одну заявку от каждого участника. Подать заявку на конкурс может любая организация из России, ближнего или дальнего зарубежья, а также это могут сделать и сотрудники пресс-служб или PR-отделов этих организаций, пресс-секретари
Участие в конкурсе бесплатное.
- Конкурсные работы можно выставить в следующие номинации:
- Пресс-служба года
- Пресс-секретарь года
- Лучшее печатное корпоративное СМИ
- Лучшее электронное корпоративное СМИ
- Лучшая обложка корпоративного СМИ
- PR с нуля (к участию принимаются проекты, стартовавшие в 2016 году)
- Продвижение территорий
- Лучший PR-проект в государственной сфере
- Лучший PR-проект в бизнесе
- Лучший пресс-релиз
- Лучший проект по внутрикорпоративному PR
- PR в социальных медиа
- Лучший студенческий PR-проект
Для того чтобы подать заявку на участие в конкурсе зарегистрируйтесь на нашем сайте. Это можно сделать, перейдя по ссылке в раздел