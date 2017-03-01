Конкурс «Пресс-служба года–2016» продлил прием заявок до 10 марта 2017 года

По многочисленным просьбам участников администрация международного профессионального конкурса «Пресс-служба года-2016» приняла решение продлить прием заявок на конкурс на десять дней — до 10 марта 2017 года.

«Мы понимаем занятость пиарщиков и обилие дедлайнов в их жизни. Все мы люди и нам тоже свойственно откладывать все дела на последний момент. Такая картина у нас происходит ежегодно: за пару дней до окончания приема заявок на нас обрушивается шквал звонков, писем и сообщений в мессенджеры, с просьбой дать еще денечек или пару дней. Мы всегда идем навстречу коллегам. И сейчас мы решили поступить также — сдвигаем срок прекращения приема работ с 28 февраля на 10 марта. Но позже уже не сможем ничего сделать, так как жюри приступит к оценке работ», — рассказал председатель жюри конкурса главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов.

Напомним, что на конкурс «Пресс-служба года — 2016» принимаются PR-проекты, реализованные, завершенные или стартовавшие в 2016 году. Участники могут подавать заявки в любое количество номинаций без ограничений. В каждую номинацию можно подавать только одну заявку от каждого участника. Подать заявку на конкурс может любая организация из России, ближнего или дальнего зарубежья, а также это могут сделать и сотрудники пресс-служб или PR-отделов этих организаций, пресс-секретари и т. д.

Участие в конкурсе бесплатное.

Конкурсные работы можно выставить в следующие номинации:

Пресс-служба года

Пресс-секретарь года

Лучшее печатное корпоративное СМИ

Лучшее электронное корпоративное СМИ

Лучшая обложка корпоративного СМИ

PR с нуля (к участию принимаются проекты, стартовавшие в 2016 году)

Продвижение территорий

Лучший PR-проект в государственной сфере

Лучший PR-проект в бизнесе

Лучший пресс-релиз

Лучший проект по внутрикорпоративному PR

PR в социальных медиа

Лучший студенческий PR-проект