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10:09, 1 марта 2017 40

Конкурс «Пресс-служба года–2016» продлил прием заявок до 10 марта 2017 года

Конкурс «Пресс-служба года–2016» продлил прием заявок до 10 марта 2017 года

По многочисленным просьбам участников администрация международного профессионального конкурса «Пресс-служба года-2016» приняла решение продлить прием заявок на конкурс на десять дней — до 10 марта 2017 года.

«Мы понимаем занятость пиарщиков и обилие дедлайнов в их жизни. Все мы люди и нам тоже свойственно откладывать все дела на последний момент. Такая картина у нас происходит ежегодно: за пару дней до окончания приема заявок на нас обрушивается шквал звонков, писем и сообщений в мессенджеры, с просьбой дать еще денечек или пару дней. Мы всегда идем навстречу коллегам. И сейчас мы решили поступить также — сдвигаем срок прекращения приема работ с 28 февраля на 10 марта. Но позже уже не сможем ничего сделать, так как жюри приступит к оценке работ», — рассказал председатель жюри конкурса главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов.

Напомним, что на конкурс «Пресс-служба года — 2016» принимаются PR-проекты, реализованные, завершенные или стартовавшие в 2016 году. Участники могут подавать заявки в любое количество номинаций без ограничений. В каждую номинацию можно подавать только одну заявку от каждого участника. Подать заявку на конкурс может любая организация из России, ближнего или дальнего зарубежья, а также это могут сделать и сотрудники пресс-служб или PR-отделов этих организаций, пресс-секретари и т. д.

Участие в конкурсе бесплатное.

  • Конкурсные работы можно выставить в следующие номинации:
  • Пресс-служба года
  • Пресс-секретарь года
  • Лучшее печатное корпоративное СМИ
  • Лучшее электронное корпоративное СМИ
  • Лучшая обложка корпоративного СМИ
  • PR с нуля (к участию принимаются проекты, стартовавшие в 2016 году)
  • Продвижение территорий
  • Лучший PR-проект в государственной сфере
  • Лучший PR-проект в бизнесе
  • Лучший пресс-релиз
  • Лучший проект по внутрикорпоративному PR
  • PR в социальных медиа
  • Лучший студенческий PR-проект

Для того чтобы подать заявку на участие в конкурсе зарегистрируйтесь на нашем сайте. Это можно сделать, перейдя по ссылке в раздел регистрация. После регистрации вы сможете подать заявку в одну или несколько номинаций. Церемония награждения победителей и призеров «Пресс-службы года-2016"пройдет в Москве в апреле 2017 года. Организатор Конкурса — специализированный журнал «Пресс-служба». Подробную информацию о конкурсе можно прочитать на сайте.

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