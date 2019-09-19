Инструкция по применению. В Промсвязьбанке рассказали о потребительских кредитах

По данным Национального бюро кредитных историй, за первое полугодие в России на четверть выросла выдача потребительских кредитов по сравнению с прошлым годом. Чаще всего их берут на ремонт, путешествия, обучение и лечение. Тенденция понятна: ставки сейчас привлекательны, а стереотип о том, что жить взаймы плохо, постепенно уходит в прошлое.

Действительно, зачем откладывать в дальний ящик важные и часто срочные нужды, если есть хороший инструмент, который позволяет здесь и сейчас решить финансовые вопросы. Главное — грамотно им пользоваться.

О чем надо помнить при оформлении потребительского кредита? Пять главных правил специально для RZN.info рассказал Денис Игнатов, заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ПСБ в Рязани.

Правило №1 — выберите комфортный платеж

Есть формула, которую вывели экономисты и психологи: отдавать банку более 40% от вашего ежемесячного дохода тяжело — и финансово, и морально. Поэтому желательно, чтобы платеж не превышал трети от ежемесячного дохода. Условно говоря, если в месяц вы получаете 30 000 рублей, то платеж по кредиту должен быть не более 10 000 рублей.

Правило №2 — попросите рассчитать переплату

Есть такое выражение: «берешь чужое, отдаешь свое». Вам надо понимать, какая будет для вас финальная стоимость кредита. И уже исходя из этой суммы выбирать лучшее предложение.

Правило №3 — проверьте процентную ставку

Перед тем, как подписать кредитный договор, внимательно изучите его, обратите внимание на то, какая в нем прописана процентная ставка, какой график платежей и прочие условия. За исключением акций, где для всех действует фиксированная ставка, процент, который вы будете платить по кредиту, рассчитывается индивидуально и определяется специальной программой с учетом множества критериев. Поэтому будьте внимательны и все тщательно проверьте.

Правило №4 — найдите оптимальный срок кредита

Здесь все просто — чем меньше вы пользуетесь деньгами, которые взяли у банка, тем меньше будете платить. Однако срок кредита непосредственно связан с суммой ежемесячного платежа: чем он короче, тем больше будет и платеж. Поэтому выберите для себя золотую середину.

Правило №5 — узнайте о досрочном погашении

Часто бывает, что появляется возможность погасить кредит досрочно. Поэтому узнайте, есть ли в вашем договоре такая опция, и на каких условиях можно раньше времени рассчитаться по вашим обязательствам.

Это полезно знать!

Срок кредита — от года до семи лет, сумма — от 50 000 до 3 млн рублей.

Процентная ставка — от 9,9% (с возможностью снижения до 6,9%).

Подробно с условиями кредита можно ознакомиться на сайте банка.

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