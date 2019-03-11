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10:32, 11 марта 2019 84

Говори — покоряй интернет — экономь. Получай кэшбэк прямо на счет телефона

Говори — покоряй интернет — экономь. Получай кэшбэк прямо на счет телефона

«МегаФон» первым на российском рынке предлагает клиентам зарабатывать на платежах за мобильную связь. Мы включаем кэшбэк для абонентов новой линейки «Включайся!» при совершении самых обычных операций и возвращаем 20% от суммы списанного ежемесячного платежа клиента за мобильную связь и оплаты международного роуминга.

С 11 марта 2019 года оператор цифровых возможностей «МегаФон» обновляет суперпопулярную тарифную линейку «Включайся!» и запускает новые тарифы «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». Наряду с традиционными услугами: пакеты минут, трафик, SMS, неограниченный доступ к мессенджерам и видео сервисам, абоненты новых тарифных планов линейки «Включайся!» получают исключительные преимущества:

  • тариф-конструктор «Включайся! Выбирай», в котором клиент в один клик формирует индивидуальные условия своего тарифа и самостоятельно определяет необходимое ему количество интернет-трафика, минут и смс. Используя «Включайся! Выбирай» вы сможете получить доступ даже к абсолютно безлимитному интернету и видеоконтенту в «МегаФон ТВ».
  • тарифный план «Включайся! Смотри» включает подписку на популярный сервис «МегаФон ТВ» с доступом к 50 ТВ-каналам, популярным российским и зарубежным сериалам и фильмотеке из более чем 1500 кинокартин;
  • тариф «Включайся! Премиум» — безлимитный интернет и SMS, тысячи минут для разговоров и бесплатные опции в сервисах ЛитРес, «Антивирус», «Журналы», а также индивидуальное клиентское обслуживание; «МегаФон ТВ»;

Уникальное преимущество новой тарифной линейки «Включайся!» — мы возвращаем 20% от суммы абонентской платы клиента, включая даже оплату за услуги связи в международном роуминге!

Удобный и прозрачный механизм начисления кэшбэка и его дальнейшего использования в личном кабинете и салонах связи «МегаФон». Клиент может потратить накопленную сумму кэшбэка на оплату популярных услуг и сервисов: киноновинки и сериалы в «МегаФон ТВ», книги и журналы, новые музыкальные релизы и нестареющую классику от «МегаФон Музыка». Накопленным кэшбэком можно целиком или частично оплатить покупку любых гаджетов и аксессуаров в салонах «МегаФона».

«По данным ВЦИОМ, кэшбэк — наиболее востребованная фишка среди пользователей банковских карт и финансовых услуг. „МегаФон“ впервые на рынке представляет настоящий кэшбэк для всех — мы добавили услугу выгодного кэшбэка прямо в тариф абонента. Кэшбэк в 20% от суммы ежемесячной абонентской платы — это реальная возможность для всех желающих значительно сэкономить благодаря ежемесячным платежам за мобильную связь, — замечает Влад Вольфсон, коммерческий директор „МегаФона“. — Благодаря новым технологиям и аналитике больших данных „МегаФон“ предоставляет лучшие решения для самых разных клиентов. Именно поэтому линейка „Включайся!“ — настоящий бестселлер, сегодня этими тарифами пользуются почти 20 млн человек по всей стране».

Узнать больше о новой тарифной линейке «Включайся!» вы можете на сайте компании «МегаФон».

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