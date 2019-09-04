Где в Рязани можно взять займ с плохой кредитной историей?

Микрозаймы, в отличие от банковских кредитов, отличаются менее строгими требованиями к заемщику. В некоторых ситуациях для получения займа не потребуется положительная кредитная история.

По этой причине к займам в микрофинансовых организациях обращаются те, кому отказывают в потребительских кредитов. Однако, у таких предложений, по сравнению со стандартными, менее крупные суммы и более высокие проценты.

Микрофинансовые организации, готовые работать с проблемными клиентами, есть во многих городах России, в том числе в Рязани. Перед обращением в такую компанию необходимо определить, действительно ли она выдает микрозаймы клиентам с плохой КИ. Затем следует изучить ее условия и сравнить с аналогичными предложениями. Сделать это самостоятельно можно не всегда.

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Напоследок мы напомним вам, что кредитную историю проще сохранить, чем восстанавливать после нарушений. Для этого достаточно соблюдать все основные правила ответственного заемщика.

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