«Фаворит» опубликовал рейтинг букмекеров

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Беттинговый портал Favoritnr1.com представил пользователям сети обновленный рейтинг букмекерских контор. Основной его задачей является сбор информации об операторах, предлагающих самые оптимальные условия. При этом для оценки участников рейтинга используются такие критерии, как интерфейс сайта, наличие мобильной версии, лимиты ставок, варианты платежей, величина коэффициентов, служба поддержки. По каждому участнику списка есть подробный обзор, позволяющий познакомиться с историей его создания, особенностями регистрации и использования функционала ресурса.
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