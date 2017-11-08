Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:56, 8 ноября 2017 58

«Фаворит» опубликовал рейтинг букмекеров

«Фаворит» опубликовал рейтинг букмекеров

Беттинговый портал Favoritnr1.com представил пользователям сети обновленный рейтинг букмекерских контор. Основной его задачей является сбор информации об операторах, предлагающих самые оптимальные условия. При этом для оценки участников рейтинга используются такие критерии, как интерфейс сайта, наличие мобильной версии, лимиты ставок, варианты платежей, величина коэффициентов, служба поддержки. По каждому участнику списка есть подробный обзор, позволяющий познакомиться с историей его создания, особенностями регистрации и использования функционала ресурса.

Для того, чтобы попасть в лидеры рейтинга, букмекеры должны получить высокие оценки по всем критериям оценки. Это позволяет гарантировать пользователям безопасность и надежность сотрудничества с той или иной конторой. При этом рейтинг регулярно обновляется, что обеспечивает актуальность всех представленных в нем сведений. В частности, здесь всегда можно найти перечень легальных букмекерских операторов, работающих на территории России по лицензии. Ставки в таких структурах автоматически облагаются налогами, однако они более защищены. Кроме того, такой режим работы обеспечивает стабильность сайта, что избавляет пользователя от многих неудобств.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
9:56, 8 ноября 2017
«Фаворит» опубликовал рейтинг букмекеров
20:38, 4 ноября 2017
РСХБ начисляет в два раза больше бонусов по программе «Урожай»
13:09, 3 ноября 2017
Открыть бесплатно расчетный счет в РСХБ смогут клиенты банков с отозванной лицензией
12:12, 2 ноября 2017
РСХБ присоединился к программе лояльности платежной системы «МИР»
10:40, 1 ноября 2017
Apple Pay стал доступен держателям карт Россельхозбанка
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
16:27, 1 ноября 2017 52 353
Пользователи RZN.info выберут победительниц конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» 10
13:28, 31 октября 2017 32 033
Французская делегация открыла Брессюирский мост в Рязани 8
17:49, 25 октября 2017 26 913
В Сасовском районе Любимов сел за руль трактора стоимостью 29 миллионов 6
16:40, 4 ноября 2017 17 272
В Рязани отметили День народного единства. Фоторепортаж
13:17, 5 ноября 2017 15 549
Рязанцы подрались с охранниками бара. Видео 2
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Мисс интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 14.11.2017
Архив голосований