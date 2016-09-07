Драгоценные подарки близким от Россельхозбанка

Рязанский филиал АО «Россельхозбанк» сообщает о снижении цен на монеты из серии «Народные промыслы». Акция приурочена к осенним праздникам — Дню знаний и Дню учителя — и продлится с 29 августа по 7 октября 2016 года.
Серия посвящена традиционным русским росписям: хохломе, гжели, палеху, жостово. Монеты выполнены из серебра 925 пробы в самом высоком качестве чеканки «пруф». Каждое изделие имеет сертификат подлинности и вложено в оригинальную подарочную упаковку.
До конца 2016 года Россельхозбанк проводит ежемесячную акцию по продаже монет из коллекции «Знаки зодиака» со скидкой в размере 10%. Так, с 24 августа по 3 сентября 2016 года скидка распространяется на серебряные монеты «Дева-14» (Габон). Рязанский филиал Россельхозбанка предлагает около 100 разновидностей памятных и инвестиционных монет, выпущенных Банком России и иностранными государствами.
Уникальность памятных монет обусловлена их ограниченным тиражом, высоким качеством чеканки, художественной и коллекционной ценностью. Такое приобретение может как пополнить коллекцию нумизмата, так и стать оригинальным подарком к особой дате или важному событию.
Получить подробную информацию о котировках и наличии монет можно в любом офисе Рязанского регионального филиала Россельхозбанка и на официальном сайте Банка www.rshb.ru.