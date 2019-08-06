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12:23, 6 августа 2019 43

«Дом.ru Бизнес» интегрировал «РемОнлайн» в облачную телефонию

«Дом.ru Бизнес» интегрировал «РемОнлайн» в облачную телефонию

«Дом.ru Бизнес» интегрировал в облачную телефонию для корпоративных клиентов «РемОнлайн» — программу для учета и автоматизации работы ремонтных мастерских, управления заказами, ведения учета товаров и контроля финансов компаний сферы услуг. Совместное решение поможет пользователям оптимизировать бизнес-процессы, сократить время на обработку информации, повысить эффективность работы с базой клиентов.

Объединенные сервисы дают дополнительные возможности для компаний при взаимодействии с потребителями услуг, например, при поступлении входящего вызова менеджер знает имя клиента и статус его последнего заказа. Система позволяет собирать статистику входящих, исходящих и пропущенных звонков, прослушивать записи телефонных разговоров и звонить клиентам непосредственно из «РемОнлайн», не набирая номер телефона вручную.

Интеграция с «РемОнлайн» не требует перенастройки телефонов и других изменений облачной телефонии «Дом.ru Бизнес», доступна в Личном кабинете клиента при подключении опции «Интеграция c CRM-системами».

«РемОнлайн» — облачный сервис, для работы с которым нужен лишь интернет. Простое веб-приложение позволяет комфортно и эффективно работать всем сотрудникам уже с первого дня использования, а руководителям — контролировать работу. Система автоматически оповещает специалистов о назначении их ответственными по задаче, отправляет клиентам SMS-уведомления о приеме и готовности заказа. Все данные хранятся в надёжных и защищённых серверах.

В облачной АТС «Дом.ru Бизнес» доступны десятки ключевых преимуществ для роста продаж и улучшения качества обработки вызовов. Расписание и распределение звонков можно создать в зависимости от дня недели, времени суток, отпусков менеджеров или выезда их на личные встречи, других бизнес-задач. Настройка, подключение опций и управление услугой осуществляется в Личном кабинете через простой и удобный web-интерфейс из любой точки земного шара, где есть доступ в интернет. Включение и выключение дополнительных опций не требует обращения в контакт-центр оператора, производится клиентом самостоятельно за пару кликов.

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