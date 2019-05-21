«Дом.ru Бизнес» и РосКвартал помогут УК и ТСЖ завоевать лояльность жильцов

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Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» расширяет возможности облачной телефонии с помощью партнера — компании «РосКвартал».
Клиентам оператора доступна интеграция с новым сервисом для автоматизации приема и обработки обращений жителей многоквартирных домов в аварийно-диспетчерскую службу — «АДС на 100%".
Отмечается, что использование совместного решения облачной телефонии и «АДС на 100%" позволит управляющим организациям автоматизировать прием и обработку обращений, соблюдать требования законодательства по работе аварийно-диспетчерских служб, наладить взаимодействие сотрудников как внутри управляющей организации, так и с собственниками помещений, увеличить эффективность обслуживания жителей.
Благодаря ОАТС «Дом.ru Бизнес» пользователи «АДС на 100%" могут вести запись телефонных разговоров, прослушивать аудиозаписи заявок, общаться с коллегами бесплатно внутри сети, оставлять и принимать голосовые сообщения (автоответчик), а также показания приборов учета дистанционно. При поступлении звонка диспетчер видит всю информацию о звонящем, его прошлых обращениях и текущую ситуацию по дому.
Информация хранится в базе данных в основном разделе «История звонков», каждый пропущенный вызов выделяется цветной заливкой. В сервисе отдельно отображаются все номера, на которые переводился звонок в рамках одного разговора. Каждый разговор можно прослушать по отдельности: если необходимо узнать, что говорил жильцу диспетчер Б, то можно не слушать разговор диспетчера А.
Онлайн-сервис «АДС на 100%" работает с любого браузера. Устанавливать дополнительные программы не нужно. При технических сбоях в работе оборудования управляющей компании, данные, внесенные в сервис, не потеряются. Два раза в сутки происходит резервное копирование базы данных.
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