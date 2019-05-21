Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:43, 21 мая 2019 132

«Дом.ru Бизнес» и РосКвартал помогут УК и ТСЖ завоевать лояльность жильцов

«Дом.ru Бизнес» и РосКвартал помогут УК и ТСЖ завоевать лояльность жильцов

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» расширяет возможности облачной телефонии с помощью партнера — компании «РосКвартал».

Клиентам оператора доступна интеграция с новым сервисом для автоматизации приема и обработки обращений жителей многоквартирных домов в аварийно-диспетчерскую службу — «АДС на 100%".

Отмечается, что использование совместного решения облачной телефонии и «АДС на 100%" позволит управляющим организациям автоматизировать прием и обработку обращений, соблюдать требования законодательства по работе аварийно-диспетчерских служб, наладить взаимодействие сотрудников как внутри управляющей организации, так и с собственниками помещений, увеличить эффективность обслуживания жителей.

Благодаря ОАТС «Дом.ru Бизнес» пользователи «АДС на 100%" могут вести запись телефонных разговоров, прослушивать аудиозаписи заявок, общаться с коллегами бесплатно внутри сети, оставлять и принимать голосовые сообщения (автоответчик), а также показания приборов учета дистанционно. При поступлении звонка диспетчер видит всю информацию о звонящем, его прошлых обращениях и текущую ситуацию по дому.

Информация хранится в базе данных в основном разделе «История звонков», каждый пропущенный вызов выделяется цветной заливкой. В сервисе отдельно отображаются все номера, на которые переводился звонок в рамках одного разговора. Каждый разговор можно прослушать по отдельности: если необходимо узнать, что говорил жильцу диспетчер Б, то можно не слушать разговор диспетчера А.

Онлайн-сервис «АДС на 100%" работает с любого браузера. Устанавливать дополнительные программы не нужно. При технических сбоях в работе оборудования управляющей компании, данные, внесенные в сервис, не потеряются. Два раза в сутки происходит резервное копирование базы данных.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
10:43, 21 мая 2019
«Дом.ru Бизнес» и РосКвартал помогут УК и ТСЖ завоевать лояльность жильцов
13:06, 17 мая 2019
Магазины «Билайн» оцепили специальными лентами
9:38, 17 мая 2019
«Ростелеком» предложил умные кассы рязанскому бизнесу
10:48, 16 мая 2019
«ЭР-Телеком» подвел итоги первого квартала 2019 года
15:18, 15 мая 2019
Финансовые и операционные результаты деятельности «Ростелекома» за первый квартал 2019 года
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Популярное
Комментируемое
Новое
15:49, 7 мая 2019 39 144
В Рязани отметили День радио. Фото
15:16, 16 мая 2019 37 600
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
13:07, 9 мая 2019 28 387
По Рязани прошел рекордный 43-тысячный «Бессмертный полк»
19:59, 16 мая 2019 22 632
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 20 704
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
Все новости
Голосования

Где летом отдыхают ваши дети?

Окончание опроса: 24.05.2019
Архив голосований