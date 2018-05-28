Делегация рязанских бизнесменов поучаствовала в работе Петербургского экономического форума

Члены Ассоциации молодых предпринимателей Рязанской области стали участниками Петербургского международного экономического форума, который проходил с 23 по 26 мая.

Открытие форума прошло с участием губернатора Санкт-Петербургской области Георгием Полтавченко. Он рассказал не только про работу ПМЭФ, но и про подготовку к чемпионату мира по футболу.

Делегацию от рязанской ассоциации возглавил председатель регионального отделения, директор сети клиник «Прайм-Стоматология» Павел Яковлев. В работе форума также приняли участие члены АМПР: Виталий Савельев (конструкторское бюро «Аврора Роботикс»), Евгений Шот (фабрика кофе и чая «BRAVOS»), Алексей Лебедев (ателье «Л.Е.В.»), Иван Золотарев («Сапожковские минеральные воды»), Вячеслав Зенин (батутный центр «Cosmica»), Юрий Кучаев («Честная Пасека»), Елена Карпова («Кран индустрия»), Анастасия Филиппова (центр оздоровительного массажа «Легкость»), Анна Прокопец (студия иностранных языков «Global House»), Марина Кунавина (школа испанского языка «Hasta la Vista»).

В рамках форума члены АМПР участвовали во многих интересных сессиях и обсуждениях. Например, посетили сессию на платформе «Сбербанка», где обсуждалась тема киберспорта и приняли участие в дискуссии с Германом Грефом на тему: «Транзитный мир — что завтра?», где рассказывали о инновационных технологиях и каким образом человеческий интеллект справится с научным прогрессом. На панельных дискуссиях и круглых столах обсудили развитие электронной торговли и возможность приобретения товаров в кредит с доставкой на дом, подняли тему подбора и воспитания кадров для работы в компаниях будущего.

Бизнесмены из АМПР совместно с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым участвовали в сессии на тему: «Волонтерство как потенциал развития здорового общества». Они обсудили важность участия активных граждан в жизни общества во всех сферах.

В День российского предпринимательства, 26 мая, на полях форума состоялась отдельная встреча членов Ассоциации Молодых Предпринимателей с Николаем Любимовым и и.о. зампреда правительства области Светланой Горячкиной.

Членов Ассоциации Молодых Предпринимателей Рязанской области пригласили на нетворкинг-встречу представители клуба «Деловой Петербург», где бизнесмены в неформальной обстановки смогли обменяться опытом.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. ПМЭФ — мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов.