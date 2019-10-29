Четверо из десяти детей готовы открыть дверь незнакомцу — исследование

Компания «Дом.ru» провела в Рязани социальный эксперимент «Серый Волк на страже детской безопасности», чтобы привлечение внимания общественности и СМИ к вопросам детской безопасности и новым технологиям, которые ее способны обеспечить. В нем приняли участие семьи с детьми в возрасте от 6 до 12 лет. Оказалось, что четверо из десяти детей могут открыть дверь незнакомцу.

Эксперимент проводился с согласия родителей в театрализированном игровом формате с участием семейного психолога. Актеры в костюме волка звонили в домофон и просили детей, которые были дома одни, впустить их в подъезд. Шесть детей не поддались на уговоры, четыре ребенка, не раздумывая, открыли дверь. Родители в это время наблюдали за экспериментом. Те, у кого установлены «умные» видеодомофоны, могли смотреть на это глазами детей через мобильное приложение «Умный Дом.ru».

Вне зависимости от результата эксперимента каждый ребенок получил от волка в подарок игрушку как напоминание о том, что безопасность — прежде всего. А семейный психолог рассказал родителям, как и когда нужно начинать говорить с детьми о соблюдении этих правил. Она отметила, что ребенку непросто оставаться дома одному, особенно в первое время, поэтому, если в течение дня он соблюдал правила, важно это отметить и сказать, что вы им гордитесь. Даже если он вел себя не совсем по правилам, нужно выделить небольшой элемент правильного поведения и похвалить за него.

Одним из решений вопроса детской безопасности могут стать «умные» домофоны, которые позволяют открывать двери в подъезд и наблюдать за обстановкой на улице с экрана смартфона. Благодаря этой технологии не только ребенок, оставаясь дома один, может посмотреть, кто звонит в домофон, но и родители вовремя проконтролировать ситуацию, так как видеовызов поступит на их телефон.

«Современные технологии облегчают жизнь родителям и детям, помогая сделать ее комфортной и безопасной. Компания „Дом.ru“ уже запустила проект по обустройству домов „умными“ домофонными панелями в 35 городах. Благодаря этому решению вы можете увидеть происходящее во дворе и открыть дверь в подъезд, только убедившись, что гость действительно тот, за кого себя выдает. До конца года в Рязани мы их установим почти в 100 подъездах», — прокомментировал Олег Рыбин, директор рязанского филиала «Дом.ru».

Жители также могут самостоятельно инициировать замену оборудования на современное и технологичное. Для этого необходимо провести собрание, проголосовать за установку «умного» домофона и обратиться с предложением в свою управляющую компанию.