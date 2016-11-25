Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:20, 25 ноября 2016 3 298

«Черная пятница» в интернет-магазине «МегаФон»

«Черная пятница» в интернет-магазине «МегаФон»

«МегаФон» предлагает рязанцам скидку до 70% на покупку смартфонов и аксессуаров в интернет-магазине.

Огромное количество магазинов примут участие в грандиозной распродаже, «МегаФон» не может остаться в стороне от такого события. «Черная пятница» уже стартовала и продлится до 28 ноября. В акции примут участие более 150 товаров, это смартфоны, телефоны, планшеты и аксессуары. Скидки на товары составят до 70%. Не упустите возможность и воспользуйтесь по-настоящему выгодным предложением.

Заказать планшет или смартфон можно за несколько минут на сайте интернет-магазина компании «МегаФон», а получить — в любом салоне оператора в удобное время или заказать бесплатную доставку курьером по Рязани. Устройства, участвующие в акции, отмечены ярлычком «Черная пятница». Если желанного гаджета не нашлось на сайте родного города, можно заказать почтовую доставку, оформив заказ из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Самары, Краснодара, Новосибирска и Екатеринбурга.

«Мы рады поддержать ставшую уже традиционной для всего мира акцию „Черная пятница“. Если вы откладывали покупку желанного гаджета в ожидании скидок, то больше ждать не нужно! Глобальная распродажа позволит приобрести устройство по привлекательной цене. Надеемся, что с „МегаФоном“ интернет-шоппинг в эти выходные будет приятным!» — комментирует директор по развитию бизнеса на массовом рынке Центрального филиала компании «МегаФон» Андрей Веселов.

Интернет-магазин «МегаФон» — это не только выгодные тарифы и огромный выбор красивых номеров, но и множество смартфонов, планшетов, аксессуаров, умных гаджетов, устройства для спорта и здоровья и многое другое.

© RZN.info

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
10:30, 23 декабря 2016
Россельхозбанк запустил рекламную кампанию в интернете с дуэтом «Боня и Кузьмич»
16:16, 22 декабря 2016
Всероссийский конкурс для PR-специалистов «Пресс-служба года-2016» начал прием заявок
16:46, 21 декабря 2016
В Москве пройдет практическая конференция «Связи с общественностью в социальных сетях»
11:14, 19 декабря 2016
Россельхозбанк предложил открыть вклад с повышенной ставкой
13:01, 16 декабря 2016
Прио-Внешторгбанк предоставил клиентам площадку для обмена опытом
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
18:14, 17 декабря 2016 25 672
Пропавших в Рязанской области рыбаков нашли мертвыми
20:26, 14 декабря 2016 23 421
Владельцы пытались помешать вывозу гаражей с улицы Тимакова 9
18:35, 16 декабря 2016 20 855
Ни свиста, ни дрели. Рязанская область разработала закон о тишине 54
9:54, 23 декабря 2016 20 698
В рязанском ТЦ «Премьер» закроется Media Markt 5
17:20, 17 декабря 2016 18 526
Рязанка рассказала свою версию «пропажи» почки 4
Все новости
Голосования

Где вы встречаете новый год?

Окончание опроса: 31.12.2016
Архив голосований