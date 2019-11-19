Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:15, 19 ноября 2019 1 675

Черная пятница в «Билайн» — скидки до 90%

Черная пятница в «Билайн» — скидки до 90%

«Билайн» объявил о старте акции «Черная пятница» в розничных магазинах и интернет-магазине по всей России.

С 18 ноября по 1 декабря 2019 года для всех посетителей магазинов и интернет-магазина «Билайн» действуют скидки до 90% на более чем 6 тысяч товаров. В распродаже участвуют смартфоны, планшеты, фитнес-трекеры, детские часы, акустические колонки и различные аксессуары.

Например, приобрести смартфоны Xiaomi Redmi 6, Xiaomi Redmi 7 и Xiaomi Mi 9 Lite можно со скидкой до 30%. А смартфоны Samsung Galaxy при покупке в комплекте с дополнительными товарами со скидкой до 18 тысяч рублей.

Серия специальных предложений действует также на мультиплатформенный сервис Билайн ТВ и Домашний интернет. Поклонники ТВ могут заранее купить годовой доступ к пакету «Стартовый» со скидкой 50%, полугодовую подписку на AMEDIATEKA со скидкой 70% или доступ к пакетам «Стартовый» и «Кино» на 12 месяцев со скидкой 50%.

Скидки распространяются также и на высокоскоростной домашний интернет. Так, годовой пакет интернета для домашнего использования доступен со скидкой 20%, на полгода — 15%.

Количество устройств, участвующих в акции, ограничено.

Более подробная информация об акции на сайте.

*Акция «Черная пятница» действует с 18.11.2019 по 01.12.2019. Размер скидки зависит от модели приобретаемого товара и распространяется на ограниченные категории товаров. Количество товаров ограничено. Подробности уточняйте у продавцов или на beeline.ru.

** Акция с Билайн ТВ доступна для физических лиц — абонентов мобильной связи Билайн и других операторов связи во всех регионах России, кроме Республики Крым и г. Севастополь. Акция недоступна для абонентов тарифов Домашнего интернета, ТВ и ТП «Всё в одном» при регистрации по номеру договора и номеру телефона, а также для пользователей Домашнего Цифрового Телевидения Билайн. По окончании срока действия промокода (6 месяцев) услуга доступа подписка на «AMEDIATEKA» будет предоставляться по полной стоимости (599 рублей в месяц). Доступ к пакету «Стартовый» по истечении 12 месяцев, будет предоставляться по полной стоимости (150 рублей в месяц). Стоимость покупки ТВ-приставки — 3990 рублей. Приобретенный по условиям акции промокод можно активировать 1 раз в приложении Билайн ТВ (12+).

*** Акция с Домашним интернетом действует в период с 14.11.2019 г. по 14.02.2020 г. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подключить опцию «Полугодовой контракт» или «Годовой контакт», а далее внесли единоразовый платеж на общую сумму за вычетом скидки в соответствии с выбранным периодом. По окончании срока действия Опции услуги продолжат предоставляться по стандартным тарифам, действующим на момент подключения тарифного плана.

Организатор акции — ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. ПАО «ВымпелКом» вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции в одностороннем порядке предварительно информируя на beeline.ru.

*** О ПАО «ВымпелКом»

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
10:22, 22 ноября 2019
«Россельхозбанк» провел круглый стол в Новосибирске
10:11, 22 ноября 2019
«Билайн» закрепил лидерство в темпах развития сети 4G
15:55, 21 ноября 2019
«Россельхозбанк» провел круглый стол с агентствами недвижимости в Рязани
16:53, 20 ноября 2019
«Россети» успешно разместили облигации компании «Россети Центр» по ставке купона 6,85% в объеме 5 млрд рублей
13:05, 20 ноября 2019
В «Россельхозбанке» действуют повышенные ставки по вкладам в рублях
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Популярное
Комментируемое
Новое
14:23, 8 ноября 2019 4 868
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 10
13:25, 13 ноября 2019 4 990
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 12
11:28, 11 ноября 2019 2 966
Малое шоссе у «Виктории Плазы» сделают пешеходным 14
8:09, 10 ноября 2019 2 527
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
10:27, 20 ноября 2019 5 043
Названы новые цены на получение медсправок для рязанских водителей 4
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований