Черная пятница в «Билайн» — скидки до 90%

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«Билайн» объявил о старте акции «Черная пятница» в розничных магазинах и интернет-магазине по всей России.
С 18 ноября по 1 декабря 2019 года для всех посетителей магазинов и интернет-магазина «Билайн» действуют скидки до 90% на более чем 6 тысяч товаров. В распродаже участвуют смартфоны, планшеты, фитнес-трекеры, детские часы, акустические колонки и различные аксессуары.
Например, приобрести смартфоны Xiaomi Redmi 6, Xiaomi Redmi 7 и Xiaomi Mi 9 Lite можно со скидкой до 30%. А смартфоны Samsung Galaxy при покупке в комплекте с дополнительными товарами со скидкой до 18 тысяч рублей.
Серия специальных предложений действует также на мультиплатформенный сервис
Скидки распространяются также и на высокоскоростной домашний интернет. Так, годовой пакет интернета для домашнего использования доступен со скидкой 20%, на полгода — 15%.
Количество устройств, участвующих в акции, ограничено.
Более подробная информация об акции на
*Акция «Черная пятница» действует
** Акция с Билайн ТВ доступна для физических лиц — абонентов мобильной связи Билайн и других операторов связи во всех регионах России, кроме Республики Крым и г. Севастополь. Акция недоступна для абонентов тарифов Домашнего интернета, ТВ и ТП «Всё в одном» при регистрации по номеру договора и номеру телефона, а также для пользователей Домашнего Цифрового Телевидения Билайн. По окончании срока действия промокода (6 месяцев) услуга доступа подписка на «AMEDIATEKA» будет предоставляться по полной стоимости (599 рублей в месяц). Доступ к пакету «Стартовый» по истечении 12 месяцев, будет предоставляться по полной стоимости (150 рублей в месяц). Стоимость покупки ТВ-приставки — 3990 рублей. Приобретенный по условиям акции промокод можно активировать 1 раз в приложении Билайн ТВ (12+).
*** Акция с Домашним интернетом действует в период
Организатор акции — ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. ПАО «ВымпелКом» вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции в одностороннем порядке предварительно информируя на beeline.ru.
*** О ПАО «ВымпелКом»
ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.
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