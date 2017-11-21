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19:04, 21 ноября 2017 45

Центр поддержки экспорта обучил рязанцев таможенному оформлению

Центр поддержки экспорта обучил рязанцев таможенному оформлению

В рамках реализации образовательного проекта РЭЦ Рязанский центр поддержки экспорта провел обучение предпринимателей по курсу «Таможенное оформление экспортных операций».

С начала работы проекта в регионе образовательные курсы посетили представители 53 субъектов малого и среднего бизнеса.

За время обучения очное занятие посетили 16 предпринимателей из Рязанской области, заинтересованных в развитии экспортной деятельности своего предприятия.

Слушателям курса рассказали о ключевых таможенных операциях и документах для их оформления; познакомили с условиями внешнеторгового контракта, принципами работы с таможенными документами и обязанностями участников внешней экономической деятельности при прохождении контроля. Кроме того, предприниматели узнали об организациях, оказывающих поддержку в таможенном оформлении грузов. Во время курса были рассмотрены различные виды таможенных процедур для вывоза и ввоза товаров.

Теоретическую часть обучения подкрепили практическими занятиями с разбором реальных бизнес-кейсов по таможенному сопровождению экспортной деятельности. Участники курса постарались на практике разобраться с тонкостями таможенного оформления.

«Курс „Таможенное оформление экспортных операций“ помогает решить практические вопросы по классификации товаров по кодам ТН ВЭД. Особенно хочется отметить „живое“ общение между участниками курса, обмен опытом», — поделился впечатлением представитель компании ООО «Гросс» Дмитрий Судьенков. Все участники отметили важность полученных знаний и их актуальность.

После обучения каждый слушатель получил удостоверение о прохождении курса «Таможенное оформление экспортных операций» Образовательного проекта РЭЦ.

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