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12:55, 28 ноября 2016 3 957

Большой ежегодный форум пиарщиков. В Москве пройдет конференция «Пресс-служба-2016: новые технологии PR-работы»

Большой ежегодный форум пиарщиков. В Москве пройдет конференция «Пресс-служба-2016: новые технологии PR-работы»

Не пропустите! Уже на следующей неделе! Большой ежегодный форум пиарщиков — конференция «Пресс-служба-2016: новые технологии PR-работы» — 1-2 декабря, Москва.

Приходите на конференцию, если:

  • вы хотите новых идей и инструментов для работы пиарщика;
  • вы хотите получить ответы на вопросы: с чем пиарщику входить в 2017 год и что сегодня работает лучше всего в области связей с общественностью;
  • вы хотите погрузиться в атмосферу профессионального общения и познакомиться с коллегами со всех уголков России;
  • если вы устали вариться в собственном соку и хотите глотка свежего PR-воздуха,
  • вы хотите интенсивного погружения в тему PR,;
  • вы хотите прокачать свои навыки в определенных аспектах работы пресс-службы или пиар-отдела;
  • вы хотите послушать доклады ведущих экспертов в области связей с общественностью и задать им какие-то свои важные вопросы, чтобы получить рекомендации и руководство к действию;
  • вы и так все знаете, но вам нравится пиар-тусовка и хочется чего-то новенького.

Зайдите на сайт, посмотрите программу и отправьте заявку на покупку билета.

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