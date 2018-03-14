Бизнес-школа Рязанской области от «Деловой среды»

Бизнес-школа Рязанской области — это федеральный образовательный проект для начинающих и действующих предпринимателей. Его разработали «Деловая среда» от Сбербанка совместно с Центром поддержки предпринимательства Рязанской области.
Цель проекта — развитие и рост выручки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории региона.
За 8 недель обучения участники программы пройдут восемь очных семинаров и шесть онлайн-занятий от ведущих экспертов и успешных российских предпринимателей. Участники программы узнают:
- как построить долгосрочные отношения со своими клиентами;
- как создать успешную и эффективную команду единомышленников;
- как упорядочить и взять под контроль финансы в компании;
- какие существуют инструменты и фишки помогающие увеличить отдачу от маркетинговых материалов и объявлений;
- какие приемы использовать, чтобы убедительно раскрыть конкурентные преимущества своего продукта и отстроиться от конкурентов;
- какие способы привлечения клиентов из интернета существуют и как выбрать лучший способ для своего бизнеса, виды бесплатной и платной рекламы;
- что такое ценностное предложение и как его сформировать;
- какие технологии помогают лучше понять своих клиентов и создать новые продукты, ориентированные на их потребности и многое другое.
Участники получат эффективные практические инструменты для увеличения выручки своей компании. Выпускники прошедших школ уже увеличили оборот своего бизнеса в два раза.
Среди спикеров:
- Анна Мавричева — предприниматель, эксперт в подготовке политиков, бизнесменов и общественных деятелей к публичным выступлениям в России и Европе, бизнес-тренер, автор и ведущий дебат-шоу «По чесноку»;
- Анна Бочарова — эксперт в области розничных продаж и персонала, бизнес-тренер, автор книг: «Настольная книга карьериста», «Розничный магазин. С чего начать, как преуспеть»;
- Александр Яковлев — коммерческий директор на ООО «Пружинно-навивочный Завод», эксперт в области продаж и управления персоналом;
- Дмитрий Кот — директор Агентства продающих текстов, автор книги «Копирайтинг: как не съесть собаку. Создаем тексты, которые продают»;
- Кирилл Шишлов — основатель компании TakeOutMarketing, эксперт по интернет-аналитике и привлечению клиентов в интернете;
- Круглов Артемий — руководитель направления исследования клиентского опыта АО «Сбербанк Технологии».
Поучаствовать в проекте все желающие могут бесплатно. Каждый из них получит сертификат о прохождении обучения в бизнес-школе. Зарегистрироваться можно на
Направление «Образовательные программы» «Деловой среды» решением Владимира Путина признано проектом федерального значения. Оно вошло в целевую модель оценки инвестиционной привлекательности регионов России и признано одной из лучших практик, нацеленных на развитие предпринимательства в России.
Организационные вопросы с ООО «Ресурсный центр» Save-Time можно решить по телефону 940-521 (Попова Марина, менеджер проекта), а также по номерам 8 800 333 00 64 и 8 (4912) 971-700.
Программа проходит при поддержке Центра поддержки предпринимательства Рязанской области и правительства Рязанской области.