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9:00, 15 марта 2018 79

Бизнес-школа Рязанской области от «Деловой среды»

Бизнес-школа Рязанской области от «Деловой среды»

Бизнес-школа Рязанской области — это федеральный образовательный проект для начинающих и действующих предпринимателей. Его разработали «Деловая среда» от Сбербанка совместно с Центром поддержки предпринимательства Рязанской области.

Цель проекта — развитие и рост выручки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории региона.

За 8 недель обучения участники программы пройдут восемь очных семинаров и шесть онлайн-занятий от ведущих экспертов и успешных российских предпринимателей. Участники программы узнают:

  • как построить долгосрочные отношения со своими клиентами;
  • как создать успешную и эффективную команду единомышленников;
  • как упорядочить и взять под контроль финансы в компании;
  • какие существуют инструменты и фишки помогающие увеличить отдачу от маркетинговых материалов и объявлений;
  • какие приемы использовать, чтобы убедительно раскрыть конкурентные преимущества своего продукта и отстроиться от конкурентов;
  • какие способы привлечения клиентов из интернета существуют и как выбрать лучший способ для своего бизнеса, виды бесплатной и платной рекламы;
  • что такое ценностное предложение и как его сформировать;
  • какие технологии помогают лучше понять своих клиентов и создать новые продукты, ориентированные на их потребности и многое другое.

Участники получат эффективные практические инструменты для увеличения выручки своей компании. Выпускники прошедших школ уже увеличили оборот своего бизнеса в два раза.

Среди спикеров:

  • Анна Мавричева — предприниматель, эксперт в подготовке политиков, бизнесменов и общественных деятелей к публичным выступлениям в России и Европе, бизнес-тренер, автор и ведущий дебат-шоу «По чесноку»;
  • Анна Бочарова — эксперт в области розничных продаж и персонала, бизнес-тренер, автор книг: «Настольная книга карьериста», «Розничный магазин. С чего начать, как преуспеть»;
  • Александр Яковлев — коммерческий директор на ООО «Пружинно-навивочный Завод», эксперт в области продаж и управления персоналом;
  • Дмитрий Кот — директор Агентства продающих текстов, автор книги «Копирайтинг: как не съесть собаку. Создаем тексты, которые продают»;
  • Кирилл Шишлов — основатель компании TakeOutMarketing, эксперт по интернет-аналитике и привлечению клиентов в интернете;
  • Круглов Артемий — руководитель направления исследования клиентского опыта АО «Сбербанк Технологии».

Поучаствовать в проекте все желающие могут бесплатно. Каждый из них получит сертификат о прохождении обучения в бизнес-школе. Зарегистрироваться можно на сайте. Старт программы 3 апреля.

Направление «Образовательные программы» «Деловой среды» решением Владимира Путина признано проектом федерального значения. Оно вошло в целевую модель оценки инвестиционной привлекательности регионов России и признано одной из лучших практик, нацеленных на развитие предпринимательства в России.

Организационные вопросы с ООО «Ресурсный центр» Save-Time можно решить по телефону 940-521 (Попова Марина, менеджер проекта), а также по номерам 8 800 333 00 64 и 8 (4912) 971-700.

Программа проходит при поддержке Центра поддержки предпринимательства Рязанской области и правительства Рязанской области.

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