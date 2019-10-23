«Билайн» представил смартфоны Xiaomi Redmi за 99 рублей в месяц

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«Билайн» представляет смартфоны Xiaomi Redmi от 99 рублей в месяц в кредит. Приобрести современные смартфоны по максимально выгодной цене можно в любом из магазинов или в интернет-магазине «Билайн» по всей России.
В акции участвуют сразу три смартфона Xiaomi: Xiaomi Redmi 7A, Xiaomi Redmi 7, Xiaomi Redmi Note 7. Приобрести их можно от 99 до 530 рублей в месяц в зависимости от выбранной модели и объема памяти. Цена действительна при условии покупки смартфона в кредит на 2 года в комплекте с тарифом «Анлим» или «Первые гиги» и аксессуарами.
Смартфоны Xiaomi Redmi 7 серии рассчитаны на широкую аудиторию. Например, Xiaomi Redmi 7 подойдет начинающим пользователям и ориентирован в первую очередь на молодежь и студентов. Xiaomi Redmi 7A создан для более продвинутых пользователей мобильного интернета, а Xiaomi Redmi Note 7 — для экономичных максималистов, которым важно сочетание доступной цены и высоких характеристик. Каждый из этих смартфонов оснащен мощной батареей емкостью 4000 mAh, поэтому его обладатели смогут дольше серфить в интернете, звонить, общаться в социальных сетях.
Более подробная информация об акции и смартфонах доступна на сайте.
Купить смартфоны можно также в салонах дилеров.
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Кредитный продукт «0-0-24 Бр» от АО «ОТП Банк», генеральная лицензия ЦБ РФ №2766
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О ПАО «ВымпелКом»
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.
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