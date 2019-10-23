Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:11, 23 октября 2019 49

«Билайн» представил смартфоны Xiaomi Redmi за 99 рублей в месяц

«Билайн» представил смартфоны Xiaomi Redmi за 99 рублей в месяц

«Билайн» представляет смартфоны Xiaomi Redmi от 99 рублей в месяц в кредит. Приобрести современные смартфоны по максимально выгодной цене можно в любом из магазинов или в интернет-магазине «Билайн» по всей России.

В акции участвуют сразу три смартфона Xiaomi: Xiaomi Redmi 7A, Xiaomi Redmi 7, Xiaomi Redmi Note 7. Приобрести их можно от 99 до 530 рублей в месяц в зависимости от выбранной модели и объема памяти. Цена действительна при условии покупки смартфона в кредит на 2 года в комплекте с тарифом «Анлим» или «Первые гиги» и аксессуарами.

Смартфоны Xiaomi Redmi 7 серии рассчитаны на широкую аудиторию. Например, Xiaomi Redmi 7 подойдет начинающим пользователям и ориентирован в первую очередь на молодежь и студентов. Xiaomi Redmi 7A создан для более продвинутых пользователей мобильного интернета, а Xiaomi Redmi Note 7 — для экономичных максималистов, которым важно сочетание доступной цены и высоких характеристик. Каждый из этих смартфонов оснащен мощной батареей емкостью 4000 mAh, поэтому его обладатели смогут дольше серфить в интернете, звонить, общаться в социальных сетях.

Более подробная информация об акции и смартфонах доступна на сайте.

Купить смартфоны можно также в салонах дилеров.

***

Кредитный продукт «0-0-24 Бр» от АО «ОТП Банк», генеральная лицензия ЦБ РФ №2766 от 27.11.2014 г. Сумма кредита — от 2000 до 300 000 руб., первоначальный взнос — 0 руб., переплата — 0 руб., срок — 24 мес., ставка — 12,50% годовых, полная стоимость кредита — 12,50% годовых. Цены с НДС. Количество товаров ограничено. Акция действует с 07.10.2019 по 10.11.2019 на всей территории России, кроме Республики Крым, г. Севастополь и Чукотского АО. Организатор акции — ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Xiaomi Redmi Note — Сяоми Редми Ноут.

***

О ПАО «ВымпелКом»

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
11:11, 23 октября 2019
«Билайн» представил смартфоны Xiaomi Redmi за 99 рублей в месяц
10:22, 21 октября 2019
«Билайн» удвоил безлимит в новых тарифах
16:08, 15 октября 2019
Облачное решение «Ростелекома» по безопасности для Единой биометрической системы согласовали с ФСБ
15:13, 14 октября 2019
«Ростелеком» организовал управление сетевой инфраструктурой в компании «РЖД Интернешнл»
12:48, 9 октября 2019
ПСБ обеспечит регистрацию биометрии на FINOPOLIS-2019 для быстрого доступа на форум
Новости партнеров
Все материалы