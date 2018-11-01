«Билайн» и Nokia начнут совместно развивать технологии 5G

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Nokia объявили о стратегическом партнерстве в области развития мобильной сети 5G и цифровых технологий в России.

Стратегическое партнерство включает совместные проекты, направленные на подготовку сетевой инфраструктуры «Билайн» к рациональному переходу на стандарт мобильной сети 5G: модернизацию сетевой архитектуры, развитие радиочастотного спектра, пилотирование технологий пятого поколения.

Соглашение также предусматривает сотрудничество в области развития направления интернета вещей. «Билайн» и Nokia планируют провести пилотные запуски технологии NB- IoT в Краснодаре до конца 2018 года.

Также в планах «Билайна» активация технологии eMTC — усовершенствованных средств межмашинных коммуникаций (LTE Cat. M) на LTE сетях, построенных на оборудовании Nokia.

В ближайшее время «Билайн» и Nokia планируют ряд совместных проектов по пилотированию и внедрению технологии Massive MIMO, агрегации несущих LTE FDD и LTE TDD, а также LAA — LTE в нелицензируемых диапазонах частот.

Большое внимание компании уделят вопросам развития архитектуры сетей при подготовке к запуску 5G. Так на 2018-2019 годы запланированы пилотные запуски решений Virtual RAN и Transport SDN.

В следующем году «Билайн» и Nokia проведут совместные демонстрации возможностей мобильной сети 5G на примере инновационных направлений, где технологии пятого поколения могут найти свое применение, таких как AR и VR, телемедицина, интернет вещей.

«Стратегия развития технологий пятого поколения в России зависит от ряда факторов, по многим из которых решения пока не приняты. Тем не менее, „Билайн“ считает крайне важным готовить свою сеть к внедрению клиентских технологий 5G уже сейчас. Наша совместная работа с Nokia направлена на модернизацию архитектуры сети и внедрение новых технологий и цифровых услуг. Это позволит нам обеспечить абонентов „Билайн“ современными, технологичными и нужными сервисами и услугами уже сегодня», — прокомментировал гендиректор ПАО «ВымпелКом» Василь Лацанич.

«Мы очень рады подписанию данного меморандума о сотрудничестве, которое является важным шагом нашего стратегического партнерства с „Билайн“ в области 5G в России. Мы готовы совместно тестировать и демонстрировать возможности 5G и оказать всяческую поддержку „Билайну“ в запуске инновационных услуг следующего поколения, которые значительно расширят пользовательский опыт абонентов», — отметил президент бизнес-группы мобильных сетей связи компании Nokia Марк Руан.