«Аудит маркетинга руками начальника отдела продаж». С таким докладом выступит бизнес-тренер и консультант Андрей Кулинич на Общероссийской практической конференции «ПРОДАЖИ-2017». Конференция состоится в Москве 6-8 сентября.
В докладе:
- что имеет право требовать руководитель продаж от маркетинга;
- насколько маркетинг эффективно использует бюджеты;
- как просто оценить уровень компетенций сотрудников маркетинга;
- как правильно ставить задачи маркетингу;
- чек лист того, чем маркетинг может быть полезен продажам;
- итого: план по повышению эффективности маркетинга в b2b на 201%.
О спикере: Андрей Кулинич — бизнес-тренер, консультант, создатель бизнес-симуляций, доцент МИРБИС. Преподает на программах МВА и EMBA МИРБИС. Опыт бизнес преподавания с 2000 года. Успешно сотрудничал практически со всеми ведущими организациями в области бизнес-образования: MarcusEvans (UK, операции в 38 странах), Русская Школа Управления, MoscowBusinessSchool (участвовал в создании), SRC, Академия маркетинга и другими. В 2010—2011 годах входил в оргкомитет форума «COMMUNICATION ON TOP» (Швейцария, Давос). Соавтор книги «Филиальная сеть: развитие и управление».
Ежегодная общероссийская практическая конференция «ПРОДАЖИ-2017» соберет в Москве директоров и владельцев В2В-компаний, коммерческих директоров и директоров по продажам для того, чтобы обсудить самые важные вопросы в сфере управления продажами и увеличения продаж. Лучшие российские эксперты представят свои доклады и проведут мастер-классы по всем аспектам работы службы продаж в компании:
- найм продавцов,
- система мотивации в отделе продаж,
- лидогенерация,
- техника работы с клиентами,
- удержание клиентов,
- инструменты увеличения суммы сделки,
- построение дистрибьюторской сети,
- экспертные продажи,
- продажи по телефону,
- техника работы с крупными клиентами
и т. д.
На конференции «ПРОДАЖИ-2017» также выступят: Тимур Асланов, Артур Салякаев, Олег Брагинский, Евгений Колотилов, Альберт Тютин, Инга Орлова, Дмитрий Ткаченкои другие.
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