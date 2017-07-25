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10:43, 25 июля 2017 2 322

«Аудит маркетинга руками начальника отдела продаж»

«Аудит маркетинга руками начальника отдела продаж»

«Аудит маркетинга руками начальника отдела продаж». С таким докладом выступит бизнес-тренер и консультант Андрей Кулинич на Общероссийской практической конференции «ПРОДАЖИ-2017». Конференция состоится в Москве 6-8 сентября.

В докладе:

  • что имеет право требовать руководитель продаж от маркетинга;
  • насколько маркетинг эффективно использует бюджеты;
  • как просто оценить уровень компетенций сотрудников маркетинга;
  • как правильно ставить задачи маркетингу;
  • чек лист того, чем маркетинг может быть полезен продажам;
  • итого: план по повышению эффективности маркетинга в b2b на 201%.

О спикере: Андрей Кулинич — бизнес-тренер, консультант, создатель бизнес-симуляций, доцент МИРБИС. Преподает на программах МВА и EMBA МИРБИС. Опыт бизнес преподавания с 2000 года. Успешно сотрудничал практически со всеми ведущими организациями в области бизнес-образования: MarcusEvans (UK, операции в 38 странах), Русская Школа Управления, MoscowBusinessSchool (участвовал в создании), SRC, Академия маркетинга и другими. В 2010—2011 годах входил в оргкомитет форума «COMMUNICATION ON TOP» (Швейцария, Давос). Соавтор книги «Филиальная сеть: развитие и управление».

Ежегодная общероссийская практическая конференция «ПРОДАЖИ-2017» соберет в Москве директоров и владельцев В2В-компаний, коммерческих директоров и директоров по продажам для того, чтобы обсудить самые важные вопросы в сфере управления продажами и увеличения продаж. Лучшие российские эксперты представят свои доклады и проведут мастер-классы по всем аспектам работы службы продаж в компании:

  • найм продавцов,
  • система мотивации в отделе продаж,
  • лидогенерация,
  • техника работы с клиентами,
  • удержание клиентов,
  • инструменты увеличения суммы сделки,
  • построение дистрибьюторской сети,
  • экспертные продажи,
  • продажи по телефону,
  • техника работы с крупными клиентами и т. д.

На конференции «ПРОДАЖИ-2017» также выступят: Тимур Асланов, Артур Салякаев, Олег Брагинский, Евгений Колотилов, Альберт Тютин, Инга Орлова, Дмитрий Ткаченкои другие.

Подробная программа конференции и регистрация на сайте.

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