Звонок. Последняя сессия

Не блещущая оценками старшеклассница Чи-ён случайно посмотрела кассету 1998 года, где ее предшественницы играют в школе в прятки с призраком. Девушка выясняет, что все они получили высший балл на экзамене, а также что раз она видела запись, теперь ей нужно сыграть с призраком или он будет ее преследовать. Поделившись с подругами-двоечницами, Чи-ён и подумать не могла, что они специально посмотрят проклятую кассету, чтобы вынудить ее играть и всем получить шанс сдать экзамен.
- Режиссёр
- Ким Мин Ха
- Актёры
- Ким До Ен, Ынсо, Чон Ха Дам, Кан Син Хи, Ко Кю Пхиль, Чон Со Мин, Ян Чхи Сон
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
-
2025-10-02 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Комедия, Фильм ужасов