Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
555
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
671
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 353
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 211
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Звонок. Последняя сессия
Кино

Звонок. Последняя сессия

Не блещущая оценками старшеклассница Чи-ён случайно посмотрела кассету 1998 года, где ее предшественницы играют в школе в прятки с призраком. Девушка выясняет, что все они получили высший балл на экзамене, а также что раз она видела запись, теперь ей нужно сыграть с призраком или он будет ее преследовать. Поделившись с подругами-двоечницами, Чи-ён и подумать не могла, что они специально посмотрят проклятую кассету, чтобы вынудить ее играть и всем получить шанс сдать экзамен.

Режиссёр
Ким Мин Ха
Актёры
Ким До Ен, Ынсо, Чон Ха Дам, Кан Син Хи, Ко Кю Пхиль, Чон Со Мин, Ян Чхи Сон
Продолж.
90 мин.
Премьера
2025-10-02 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Комедия, Фильм ужасов

